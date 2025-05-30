- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
96
Прибыльных трейдов:
32 (33.33%)
Убыточных трейдов:
64 (66.67%)
Лучший трейд:
1 635.60 USD
Худший трейд:
-539.07 USD
Общая прибыль:
16 877.63 USD (75 574 pips)
Общий убыток:
-16 132.00 USD (73 170 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (1 334.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 635.60 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
78.49%
Макс. загрузка депозита:
33.25%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.13
Длинных трейдов:
62 (64.58%)
Коротких трейдов:
34 (35.42%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
7.77 USD
Средняя прибыль:
527.43 USD
Средний убыток:
-252.06 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-3 652.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 652.15 USD (11)
Прирост в месяц:
40.25%
Годовой прогноз:
488.38%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 922.54 USD
Максимальная:
5 711.74 USD (54.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
78.94% (5 711.74 USD)
По эквити:
20.62% (432.82 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|51
|XAUUSD
|44
|NQ100.R
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPJPY
|-3.9K
|XAUUSD
|4.8K
|NQ100.R
|-202
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPJPY
|-11K
|XAUUSD
|23K
|NQ100.R
|-10K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 635.60 USD
Худший трейд: -539 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +1 334.27 USD
Макс. убыток в серии: -3 652.15 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 4
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
Simple, calm, consistent and growing :)
Нет отзывов
