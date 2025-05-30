СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Emuel444
Multazam

Emuel444

Multazam
0 отзывов
29 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -9%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
96
Прибыльных трейдов:
32 (33.33%)
Убыточных трейдов:
64 (66.67%)
Лучший трейд:
1 635.60 USD
Худший трейд:
-539.07 USD
Общая прибыль:
16 877.63 USD (75 574 pips)
Общий убыток:
-16 132.00 USD (73 170 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (1 334.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 635.60 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
78.49%
Макс. загрузка депозита:
33.25%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.13
Длинных трейдов:
62 (64.58%)
Коротких трейдов:
34 (35.42%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
7.77 USD
Средняя прибыль:
527.43 USD
Средний убыток:
-252.06 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-3 652.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 652.15 USD (11)
Прирост в месяц:
40.25%
Годовой прогноз:
488.38%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 922.54 USD
Максимальная:
5 711.74 USD (54.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
78.94% (5 711.74 USD)
По эквити:
20.62% (432.82 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPJPY 51
XAUUSD 44
NQ100.R 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPJPY -3.9K
XAUUSD 4.8K
NQ100.R -202
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPJPY -11K
XAUUSD 23K
NQ100.R -10K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 635.60 USD
Худший трейд: -539 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +1 334.27 USD
Макс. убыток в серии: -3 652.15 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXNet-Real
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 6
MetasGroup-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Youtradefx-Real
0.00 × 4
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
еще 253...
Simple, calm, consistent and growing :)
Нет отзывов
2025.12.19 08:23
No swaps are charged
2025.12.19 08:23
No swaps are charged
2025.12.15 17:03
No swaps are charged on the signal account
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.04 21:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 13:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
2025.11.21 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 13:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 15:59
No swaps are charged
2025.11.19 15:59
No swaps are charged
2025.11.19 10:49
No swaps are charged on the signal account
2025.11.17 02:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 07:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 00:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 23:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 11:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
