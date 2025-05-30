- 자본
- 축소
트레이드:
98
이익 거래:
32 (32.65%)
손실 거래:
66 (67.35%)
최고의 거래:
1 635.60 USD
최악의 거래:
-539.07 USD
총 수익:
16 877.63 USD (75 574 pips)
총 손실:
-16 514.34 USD (75 170 pips)
연속 최대 이익:
3 (1 334.27 USD)
연속 최대 이익:
1 635.60 USD (1)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
76.65%
최대 입금량:
33.25%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
0.06
롱(주식매수):
63 (64.29%)
숏(주식차입매도):
35 (35.71%)
수익 요인:
1.02
기대수익:
3.71 USD
평균 이익:
527.43 USD
평균 손실:
-250.22 USD
연속 최대 손실:
11 (-3 652.15 USD)
연속 최대 손실:
-3 652.15 USD (11)
월별 성장률:
40.69%
연간 예측:
493.65%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 922.54 USD
최대한의:
5 711.74 USD (54.13%)
상대적 삭감:
잔고별:
78.94% (5 711.74 USD)
자본금별:
20.62% (432.82 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|53
|XAUUSD
|44
|NQ100.R
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPJPY
|-4.2K
|XAUUSD
|4.8K
|NQ100.R
|-202
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPJPY
|-13K
|XAUUSD
|23K
|NQ100.R
|-10K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 635.60 USD
최악의 거래: -539 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +1 334.27 USD
연속 최대 손실: -3 652.15 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
NAS-Real
|0.00 × 3
|
SFM-Demo
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 4
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
Simple, calm, consistent and growing :)
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-16%
0
0
USD
USD
4.6K
USD
USD
31
0%
98
32%
77%
1.02
3.71
USD
USD
79%
1:200