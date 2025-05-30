리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

AGMGroupLtd-Real 0.00 × 6 AM-UK-Live 0.00 × 1 ADSS-Demo 0.00 × 2 NAS-Real 0.00 × 3 SFM-Demo 0.00 × 4 FXOpenAU-ECN Live Server 0.00 × 1 InvestTechFx-Live 0.00 × 1 MetasGroup-Live 0.00 × 2 QTrade-Server 0.00 × 1 PriceMarkets-Live 0.00 × 4 FXNet-Real 0.00 × 1 Youtradefx-Real 0.00 × 4 Hadwins-Global Trader 0.00 × 2 Deltastock-Live 0.00 × 1 SVSFX-Live 0.00 × 1 CoreLiquidity-Real 1 0.00 × 3 GO4X-Live 0.00 × 1 FXOpen-Real2 0.00 × 1 PHP-LiveLiquidity1 0.00 × 1 MTrading-Live 0.00 × 1 ATCBrokers-US Live 0.00 × 1 Pepperstone-Demo01 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live27 0.00 × 1 RoboForex-ProCent-5 0.00 × 1 MGK-MAIN 0.00 × 7 254 더...