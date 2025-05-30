SegnaliSezioni
Multazam

Emuel444

Multazam
0 recensioni
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -68%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
58
Profit Trade:
13 (22.41%)
Loss Trade:
45 (77.59%)
Best Trade:
1 635.60 USD
Worst Trade:
-539.07 USD
Profitto lordo:
10 538.30 USD (33 563 pips)
Perdita lorda:
-13 359.30 USD (45 143 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (1 635.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 635.60 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
85.89%
Massimo carico di deposito:
33.25%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.49
Long Trade:
35 (60.34%)
Short Trade:
23 (39.66%)
Fattore di profitto:
0.79
Profitto previsto:
-48.64 USD
Profitto medio:
810.64 USD
Perdita media:
-296.87 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-3 652.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 652.15 USD (11)
Crescita mensile:
-8.79%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 922.54 USD
Massimale:
5 711.74 USD (54.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
78.94% (5 711.74 USD)
Per equità:
20.62% (432.82 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 30
XAUUSD 28
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY -5.7K
XAUUSD 2.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY -23K
XAUUSD 11K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 635.60 USD
Worst Trade: -539 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +1 635.60 USD
Massima perdita consecutiva: -3 652.15 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ADSS-Demo
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 6
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
SVSFX-Live
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
NAS-Real
0.00 × 3
SFM-Demo
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
247 più
Simple, calm, consistent and growing :)
Non ci sono recensioni
2025.08.19 03:28
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 03:28
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.11 08:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.07 16:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 13:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.31 04:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.31 03:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.15 15:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 12:27
No swaps are charged on the signal account
2025.07.11 16:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.04 09:16
No swaps are charged
2025.07.04 09:16
No swaps are charged
2025.07.02 12:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 16:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 03:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.27 13:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 01:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 11:48
No swaps are charged
