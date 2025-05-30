- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
58
Profit Trade:
13 (22.41%)
Loss Trade:
45 (77.59%)
Best Trade:
1 635.60 USD
Worst Trade:
-539.07 USD
Profitto lordo:
10 538.30 USD (33 563 pips)
Perdita lorda:
-13 359.30 USD (45 143 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (1 635.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 635.60 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
85.89%
Massimo carico di deposito:
33.25%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.49
Long Trade:
35 (60.34%)
Short Trade:
23 (39.66%)
Fattore di profitto:
0.79
Profitto previsto:
-48.64 USD
Profitto medio:
810.64 USD
Perdita media:
-296.87 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-3 652.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 652.15 USD (11)
Crescita mensile:
-8.79%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 922.54 USD
Massimale:
5 711.74 USD (54.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
78.94% (5 711.74 USD)
Per equità:
20.62% (432.82 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|30
|XAUUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|-5.7K
|XAUUSD
|2.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|-23K
|XAUUSD
|11K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 635.60 USD
Worst Trade: -539 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +1 635.60 USD
Massima perdita consecutiva: -3 652.15 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
NAS-Real
|0.00 × 3
|
SFM-Demo
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
247 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Simple, calm, consistent and growing :)
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-68%
0
0
USD
USD
964
USD
USD
17
0%
58
22%
86%
0.78
-48.64
USD
USD
79%
1:200