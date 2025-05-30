- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
96
Transacciones Rentables:
32 (33.33%)
Transacciones Irrentables:
64 (66.67%)
Mejor transacción:
1 635.60 USD
Peor transacción:
-539.07 USD
Beneficio Bruto:
16 877.63 USD (75 574 pips)
Pérdidas Brutas:
-16 132.00 USD (73 170 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (1 334.27 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 635.60 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
76.65%
Carga máxima del depósito:
33.25%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
0.13
Transacciones Largas:
62 (64.58%)
Transacciones Cortas:
34 (35.42%)
Factor de Beneficio:
1.05
Beneficio Esperado:
7.77 USD
Beneficio medio:
527.43 USD
Pérdidas medias:
-252.06 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-3 652.15 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 652.15 USD (11)
Crecimiento al mes:
32.92%
Pronóstico anual:
399.40%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 922.54 USD
Máxima:
5 711.74 USD (54.13%)
Reducción relativa:
De balance:
78.94% (5 711.74 USD)
De fondos:
20.62% (432.82 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|51
|XAUUSD
|44
|NQ100.R
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPJPY
|-3.9K
|XAUUSD
|4.8K
|NQ100.R
|-202
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPJPY
|-11K
|XAUUSD
|23K
|NQ100.R
|-10K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 635.60 USD
Peor transacción: -539 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +1 334.27 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 652.15 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 4
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
Simple, calm, consistent and growing :)
