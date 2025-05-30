SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Emuel444
Multazam

Emuel444

Multazam
0 comentarios
29 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -9%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
96
Transacciones Rentables:
32 (33.33%)
Transacciones Irrentables:
64 (66.67%)
Mejor transacción:
1 635.60 USD
Peor transacción:
-539.07 USD
Beneficio Bruto:
16 877.63 USD (75 574 pips)
Pérdidas Brutas:
-16 132.00 USD (73 170 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (1 334.27 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 635.60 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
76.65%
Carga máxima del depósito:
33.25%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
0.13
Transacciones Largas:
62 (64.58%)
Transacciones Cortas:
34 (35.42%)
Factor de Beneficio:
1.05
Beneficio Esperado:
7.77 USD
Beneficio medio:
527.43 USD
Pérdidas medias:
-252.06 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-3 652.15 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 652.15 USD (11)
Crecimiento al mes:
32.92%
Pronóstico anual:
399.40%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 922.54 USD
Máxima:
5 711.74 USD (54.13%)
Reducción relativa:
De balance:
78.94% (5 711.74 USD)
De fondos:
20.62% (432.82 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPJPY 51
XAUUSD 44
NQ100.R 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPJPY -3.9K
XAUUSD 4.8K
NQ100.R -202
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPJPY -11K
XAUUSD 23K
NQ100.R -10K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 635.60 USD
Peor transacción: -539 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +1 334.27 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 652.15 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FXNet-Real
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 6
MetasGroup-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Youtradefx-Real
0.00 × 4
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
otros 253...
Simple, calm, consistent and growing :)
No hay comentarios
2025.12.19 08:23
No swaps are charged
2025.12.19 08:23
No swaps are charged
2025.12.15 17:03
No swaps are charged on the signal account
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.04 21:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 13:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
2025.11.21 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 13:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 15:59
No swaps are charged
2025.11.19 15:59
No swaps are charged
2025.11.19 10:49
No swaps are charged on the signal account
2025.11.17 02:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 07:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 00:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 23:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 11:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
