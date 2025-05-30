- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
96
利益トレード:
32 (33.33%)
損失トレード:
64 (66.67%)
ベストトレード:
1 635.60 USD
最悪のトレード:
-539.07 USD
総利益:
16 877.63 USD (75 574 pips)
総損失:
-16 132.00 USD (73 170 pips)
最大連続の勝ち:
3 (1 334.27 USD)
最大連続利益:
1 635.60 USD (1)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
76.65%
最大入金額:
33.25%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
0.13
長いトレード:
62 (64.58%)
短いトレード:
34 (35.42%)
プロフィットファクター:
1.05
期待されたペイオフ:
7.77 USD
平均利益:
527.43 USD
平均損失:
-252.06 USD
最大連続の負け:
11 (-3 652.15 USD)
最大連続損失:
-3 652.15 USD (11)
月間成長:
32.92%
年間予想:
399.40%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 922.54 USD
最大の:
5 711.74 USD (54.13%)
比較ドローダウン:
残高による:
78.94% (5 711.74 USD)
エクイティによる:
20.62% (432.82 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|51
|XAUUSD
|44
|NQ100.R
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPJPY
|-3.9K
|XAUUSD
|4.8K
|NQ100.R
|-202
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPJPY
|-11K
|XAUUSD
|23K
|NQ100.R
|-10K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 635.60 USD
最悪のトレード: -539 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +1 334.27 USD
最大連続損失: -3 652.15 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 4
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
Simple, calm, consistent and growing :)
