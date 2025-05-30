SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Emuel444
Multazam

Emuel444

Multazam
0 avis
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -65%
MaxrichGroup-Real
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
57
Bénéfice trades:
13 (22.80%)
Perte trades:
44 (77.19%)
Meilleure transaction:
1 635.60 USD
Pire transaction:
-539.07 USD
Bénéfice brut:
10 538.30 USD (33 563 pips)
Perte brute:
-13 269.88 USD (44 143 pips)
Gains consécutifs maximales:
1 (1 635.60 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 635.60 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.08
Activité de trading:
85.89%
Charge de dépôt maximale:
33.25%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.48
Longs trades:
35 (61.40%)
Courts trades:
22 (38.60%)
Facteur de profit:
0.79
Rendement attendu:
-47.92 USD
Bénéfice moyen:
810.64 USD
Perte moyenne:
-301.59 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-3 652.15 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 652.15 USD (11)
Croissance mensuelle:
-0.33%
Prévision annuelle:
-3.97%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 922.54 USD
Maximal:
5 711.74 USD (54.13%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
78.94% (5 711.74 USD)
Par fonds propres:
20.62% (432.82 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPJPY 29
XAUUSD 28
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPJPY -5.6K
XAUUSD 2.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPJPY -22K
XAUUSD 11K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 635.60 USD
Pire transaction: -539 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +1 635.60 USD
Perte consécutive maximale: -3 652.15 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ADSS-Demo
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 6
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
SVSFX-Live
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
NAS-Real
0.00 × 3
SFM-Demo
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
247 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Simple, calm, consistent and growing :)
Aucun avis
2025.08.19 03:28
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 03:28
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.11 08:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.07 16:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 13:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.31 04:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.31 03:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.15 15:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 12:27
No swaps are charged on the signal account
2025.07.11 16:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.04 09:16
No swaps are charged
2025.07.04 09:16
No swaps are charged
2025.07.02 12:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 16:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 03:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.27 13:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 01:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 11:48
No swaps are charged
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Emuel444
30 USD par mois
-65%
0
0
USD
1.1K
USD
17
0%
57
22%
86%
0.79
-47.92
USD
79%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.