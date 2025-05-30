- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
96
Negociações com lucro:
32 (33.33%)
Negociações com perda:
64 (66.67%)
Melhor negociação:
1 635.60 USD
Pior negociação:
-539.07 USD
Lucro bruto:
16 877.63 USD (75 574 pips)
Perda bruta:
-16 132.00 USD (73 170 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (1 334.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 635.60 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
76.65%
Depósito máximo carregado:
33.25%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
0.13
Negociações longas:
62 (64.58%)
Negociações curtas:
34 (35.42%)
Fator de lucro:
1.05
Valor esperado:
7.77 USD
Lucro médio:
527.43 USD
Perda média:
-252.06 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-3 652.15 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 652.15 USD (11)
Crescimento mensal:
32.92%
Previsão anual:
399.40%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 922.54 USD
Máximo:
5 711.74 USD (54.13%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
78.94% (5 711.74 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.62% (432.82 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|51
|XAUUSD
|44
|NQ100.R
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPJPY
|-3.9K
|XAUUSD
|4.8K
|NQ100.R
|-202
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPJPY
|-11K
|XAUUSD
|23K
|NQ100.R
|-10K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 635.60 USD
Pior negociação: -539 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +1 334.27 USD
Máxima perda consecutiva: -3 652.15 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 4
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
253 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Simple, calm, consistent and growing :)
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-9%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
29
0%
96
33%
77%
1.04
7.77
USD
USD
79%
1:200