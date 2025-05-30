SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Emuel444
Multazam

Emuel444

Multazam
0 comentários
29 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -9%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
96
Negociações com lucro:
32 (33.33%)
Negociações com perda:
64 (66.67%)
Melhor negociação:
1 635.60 USD
Pior negociação:
-539.07 USD
Lucro bruto:
16 877.63 USD (75 574 pips)
Perda bruta:
-16 132.00 USD (73 170 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (1 334.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 635.60 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
76.65%
Depósito máximo carregado:
33.25%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
0.13
Negociações longas:
62 (64.58%)
Negociações curtas:
34 (35.42%)
Fator de lucro:
1.05
Valor esperado:
7.77 USD
Lucro médio:
527.43 USD
Perda média:
-252.06 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-3 652.15 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 652.15 USD (11)
Crescimento mensal:
32.92%
Previsão anual:
399.40%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 922.54 USD
Máximo:
5 711.74 USD (54.13%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
78.94% (5 711.74 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.62% (432.82 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPJPY 51
XAUUSD 44
NQ100.R 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPJPY -3.9K
XAUUSD 4.8K
NQ100.R -202
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPJPY -11K
XAUUSD 23K
NQ100.R -10K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 635.60 USD
Pior negociação: -539 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +1 334.27 USD
Máxima perda consecutiva: -3 652.15 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FXNet-Real
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 6
MetasGroup-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Youtradefx-Real
0.00 × 4
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
253 mais ...
Simple, calm, consistent and growing :)
Sem comentários
2025.12.19 08:23
No swaps are charged
2025.12.19 08:23
No swaps are charged
2025.12.15 17:03
No swaps are charged on the signal account
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.04 21:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 13:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
2025.11.21 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 13:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 15:59
No swaps are charged
2025.11.19 15:59
No swaps are charged
2025.11.19 10:49
No swaps are charged on the signal account
2025.11.17 02:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 07:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 00:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 23:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 11:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
