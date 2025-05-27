- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
85
Kârla kapanan işlemler:
67 (78.82%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (21.18%)
En iyi işlem:
85.57 USD
En kötü işlem:
-177.75 USD
Brüt kâr:
729.88 USD (35 101 pips)
Brüt zarar:
-602.24 USD (19 323 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (208.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
208.79 USD (17)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
8.52%
Maks. mevduat yükü:
53.63%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.55
Alış işlemleri:
49 (57.65%)
Satış işlemleri:
36 (42.35%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
1.50 USD
Ortalama kâr:
10.89 USD
Ortalama zarar:
-33.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-62.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-177.75 USD (1)
Aylık büyüme:
-5.13%
Yıllık tahmin:
-61.15%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.92 USD
Maksimum:
231.77 USD (9.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.32% (231.77 USD)
Varlığa göre:
7.89% (194.13 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|85
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|128
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|16K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +85.57 USD
En kötü işlem: -178 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +208.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -62.01 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexTimeFXTM-ECN2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.42 × 19
|
ICMarketsSC-Live32
|0.80 × 35
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.14 × 269
|
Exness-Real14
|1.33 × 3
|
Alpari-Trade
|1.42 × 109
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.78 × 1289
|
ICMarketsSC-Live01
|1.91 × 11
|
MEXAtlantic-Real-2
|2.50 × 2
|
EightcapLtd-Real2
|2.67 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|2.67 × 391
|
Exness-Real18
|2.97 × 319
|
GlobalPrime-Live
|3.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|3.44 × 101
|
Tickmill-Live09
|3.46 × 142
|
ICMarketsSC-Live22
|3.51 × 55
|
Exness-Real17
|3.52 × 408
|
Axi-US03-Live
|3.55 × 119
|
ICMarketsSC-Live02
|4.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|4.00 × 1
|
Prosperity-Live
|4.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live25
|4.20 × 337
|
ICMarketsSC-Live07
|4.24 × 742
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
6%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
21
83%
85
78%
9%
1.21
1.50
USD
USD
9%
1:25