Wei Zhou

FXTM695

Wei Zhou
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 6%
ForexTimeFXTM-ECN2
1:25
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
85
Kârla kapanan işlemler:
67 (78.82%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (21.18%)
En iyi işlem:
85.57 USD
En kötü işlem:
-177.75 USD
Brüt kâr:
729.88 USD (35 101 pips)
Brüt zarar:
-602.24 USD (19 323 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (208.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
208.79 USD (17)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
8.52%
Maks. mevduat yükü:
53.63%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.55
Alış işlemleri:
49 (57.65%)
Satış işlemleri:
36 (42.35%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
1.50 USD
Ortalama kâr:
10.89 USD
Ortalama zarar:
-33.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-62.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-177.75 USD (1)
Aylık büyüme:
-5.13%
Yıllık tahmin:
-61.15%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.92 USD
Maksimum:
231.77 USD (9.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.32% (231.77 USD)
Varlığa göre:
7.89% (194.13 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 85
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 128
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 16K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +85.57 USD
En kötü işlem: -178 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +208.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -62.01 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexTimeFXTM-ECN2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FxPro.com-Real06
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.42 × 19
ICMarketsSC-Live32
0.80 × 35
ForexTimeFXTM-ECN
1.14 × 269
Exness-Real14
1.33 × 3
Alpari-Trade
1.42 × 109
ForexTimeFXTM-ECN2
1.78 × 1289
ICMarketsSC-Live01
1.91 × 11
MEXAtlantic-Real-2
2.50 × 2
EightcapLtd-Real2
2.67 × 12
ICMarketsSC-Live11
2.67 × 391
Exness-Real18
2.97 × 319
GlobalPrime-Live
3.00 × 6
ICMarketsSC-Live23
3.44 × 101
Tickmill-Live09
3.46 × 142
ICMarketsSC-Live22
3.51 × 55
Exness-Real17
3.52 × 408
Axi-US03-Live
3.55 × 119
ICMarketsSC-Live02
4.00 × 1
Tickmill-Live08
4.00 × 1
Prosperity-Live
4.14 × 7
ICMarketsSC-Live25
4.20 × 337
ICMarketsSC-Live07
4.24 × 742
现在不再需要预测行情，交易变成开车，该左拐左拐，该刹车刹车，喝着茶听着歌钱挣了：D
İnceleme yok
2025.09.28 10:25
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.26 13:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.26 08:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.24 12:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.15 11:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 00:20
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.32% of days out of 139 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 14:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.09 09:57
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.05 11:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.18 23:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 04:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 02:22
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.94% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 14:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.27 13:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.