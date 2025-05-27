리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ForexTimeFXTM-ECN2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FxPro.com-Real06 0.00 × 1 TickmillUK-Live03 0.00 × 1 FBSInc-Real-11 0.00 × 1 FusionMarkets-Demo 0.42 × 19 ICMarketsSC-Live32 0.80 × 35 ForexTimeFXTM-ECN 1.14 × 269 Exness-Real14 1.33 × 3 Alpari-Trade 1.42 × 109 ForexTimeFXTM-ECN2 1.78 × 1289 ICMarketsSC-Live01 1.91 × 11 MEXAtlantic-Real-2 2.50 × 2 EightcapLtd-Real2 2.67 × 12 ICMarketsSC-Live11 2.67 × 391 Exness-Real18 2.97 × 319 GlobalPrime-Live 3.00 × 6 ICMarketsSC-Live23 3.44 × 101 Tickmill-Live09 3.46 × 142 ICMarketsSC-Live22 3.51 × 55 Exness-Real17 3.52 × 408 Axi-US03-Live 3.55 × 119 ICMarketsSC-Live02 4.00 × 1 Tickmill-Live08 4.00 × 1 Prosperity-Live 4.14 × 7 ICMarketsSC-Live25 4.20 × 337 ICMarketsSC-Live07 4.24 × 742 144 더...