- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
86
Negociações com lucro:
67 (77.90%)
Negociações com perda:
19 (22.09%)
Melhor negociação:
93.09 USD
Pior negociação:
-101.14 USD
Lucro bruto:
691.09 USD (34 252 pips)
Perda bruta:
-599.52 USD (20 363 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (133.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
214.97 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
6.37%
Depósito máximo carregado:
67.20%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.48
Negociações longas:
50 (58.14%)
Negociações curtas:
36 (41.86%)
Fator de lucro:
1.15
Valor esperado:
1.06 USD
Lucro médio:
10.31 USD
Perda média:
-31.55 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-62.01 USD)
Máxima perda consecutiva:
-101.14 USD (1)
Crescimento mensal:
-0.64%
Previsão anual:
-7.80%
Algotrading:
83%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
41.61 USD
Máximo:
191.24 USD (7.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.57% (191.24 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.89% (194.13 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|86
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|92
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|14K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +93.09 USD
Pior negociação: -101 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +133.51 USD
Máxima perda consecutiva: -62.01 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ForexTimeFXTM-ECN2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.42 × 19
|
ICMarketsSC-Live32
|0.80 × 35
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.14 × 269
|
Exness-Real14
|1.33 × 3
|
Alpari-Trade
|1.42 × 109
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.78 × 1289
|
ICMarketsSC-Live01
|1.91 × 11
|
MEXAtlantic-Real-2
|2.50 × 2
|
EightcapLtd-Real2
|2.67 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|2.67 × 391
|
Exness-Real18
|2.97 × 319
|
GlobalPrime-Live
|3.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|3.44 × 101
|
Tickmill-Live09
|3.46 × 142
|
ICMarketsSC-Live22
|3.51 × 55
|
Exness-Real17
|3.52 × 408
|
Axi-US03-Live
|3.55 × 119
|
ICMarketsSC-Live02
|4.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|4.00 × 1
|
Prosperity-Live
|4.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live25
|4.20 × 337
|
ICMarketsSC-Live07
|4.24 × 742
144 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
现在不再需要预测行情，交易变成开车，该左拐左拐，该刹车刹车，喝着茶听着歌钱挣了：D
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
4%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
28
83%
86
77%
6%
1.15
1.06
USD
USD
8%
1:25