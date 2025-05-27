SinaisSeções
Wei Zhou

FXTM695

Wei Zhou
0 comentários
Confiabilidade
28 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 4%
ForexTimeFXTM-ECN2
1:25
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
86
Negociações com lucro:
67 (77.90%)
Negociações com perda:
19 (22.09%)
Melhor negociação:
93.09 USD
Pior negociação:
-101.14 USD
Lucro bruto:
691.09 USD (34 252 pips)
Perda bruta:
-599.52 USD (20 363 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (133.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
214.97 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
6.37%
Depósito máximo carregado:
67.20%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.48
Negociações longas:
50 (58.14%)
Negociações curtas:
36 (41.86%)
Fator de lucro:
1.15
Valor esperado:
1.06 USD
Lucro médio:
10.31 USD
Perda média:
-31.55 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-62.01 USD)
Máxima perda consecutiva:
-101.14 USD (1)
Crescimento mensal:
-0.64%
Previsão anual:
-7.80%
Algotrading:
83%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
41.61 USD
Máximo:
191.24 USD (7.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.57% (191.24 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.89% (194.13 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 86
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 92
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 14K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +93.09 USD
Pior negociação: -101 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +133.51 USD
Máxima perda consecutiva: -62.01 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ForexTimeFXTM-ECN2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FxPro.com-Real06
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.42 × 19
ICMarketsSC-Live32
0.80 × 35
ForexTimeFXTM-ECN
1.14 × 269
Exness-Real14
1.33 × 3
Alpari-Trade
1.42 × 109
ForexTimeFXTM-ECN2
1.78 × 1289
ICMarketsSC-Live01
1.91 × 11
MEXAtlantic-Real-2
2.50 × 2
EightcapLtd-Real2
2.67 × 12
ICMarketsSC-Live11
2.67 × 391
Exness-Real18
2.97 × 319
GlobalPrime-Live
3.00 × 6
ICMarketsSC-Live23
3.44 × 101
Tickmill-Live09
3.46 × 142
ICMarketsSC-Live22
3.51 × 55
Exness-Real17
3.52 × 408
Axi-US03-Live
3.55 × 119
ICMarketsSC-Live02
4.00 × 1
Tickmill-Live08
4.00 × 1
Prosperity-Live
4.14 × 7
ICMarketsSC-Live25
4.20 × 337
ICMarketsSC-Live07
4.24 × 742
144 mais ...
现在不再需要预测行情，交易变成开车，该左拐左拐，该刹车刹车，喝着茶听着歌钱挣了：D
Sem comentários
2026.01.07 08:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged on the signal account
2025.12.30 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 11:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 09:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.09 17:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 17:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 16:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 16:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 14:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.01 03:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 14:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 12:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 10:19
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.29 08:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
