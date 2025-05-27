SegnaliSezioni
Wei Zhou

FXTM695

Wei Zhou
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 6%
ForexTimeFXTM-ECN2
1:25
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
85
Profit Trade:
67 (78.82%)
Loss Trade:
18 (21.18%)
Best Trade:
85.57 USD
Worst Trade:
-177.75 USD
Profitto lordo:
729.88 USD (35 101 pips)
Perdita lorda:
-602.24 USD (19 323 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (208.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
208.79 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
8.52%
Massimo carico di deposito:
53.63%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.55
Long Trade:
49 (57.65%)
Short Trade:
36 (42.35%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
1.50 USD
Profitto medio:
10.89 USD
Perdita media:
-33.46 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-62.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-177.75 USD (1)
Crescita mensile:
-5.04%
Previsione annuale:
-61.15%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.92 USD
Massimale:
231.77 USD (9.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.32% (231.77 USD)
Per equità:
7.89% (194.13 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 85
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 128
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 16K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +85.57 USD
Worst Trade: -178 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +208.79 USD
Massima perdita consecutiva: -62.01 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexTimeFXTM-ECN2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FxPro.com-Real06
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.42 × 19
ICMarketsSC-Live32
0.80 × 35
ForexTimeFXTM-ECN
1.14 × 269
Exness-Real14
1.33 × 3
Alpari-Trade
1.42 × 109
ForexTimeFXTM-ECN2
1.78 × 1289
ICMarketsSC-Live01
1.91 × 11
MEXAtlantic-Real-2
2.50 × 2
EightcapLtd-Real2
2.67 × 12
ICMarketsSC-Live11
2.67 × 391
Exness-Real18
2.97 × 319
GlobalPrime-Live
3.00 × 6
ICMarketsSC-Live23
3.44 × 101
Tickmill-Live09
3.46 × 142
ICMarketsSC-Live22
3.51 × 55
Exness-Real17
3.52 × 408
Axi-US03-Live
3.55 × 119
ICMarketsSC-Live02
4.00 × 1
Tickmill-Live08
4.00 × 1
Prosperity-Live
4.14 × 7
ICMarketsSC-Live25
4.20 × 337
ICMarketsSC-Live07
4.24 × 742
144 più
现在不再需要预测行情，交易变成开车，该左拐左拐，该刹车刹车，喝着茶听着歌钱挣了：D
Non ci sono recensioni
2025.09.26 13:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.26 08:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.24 12:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.15 11:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 00:20
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.32% of days out of 139 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 14:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.09 09:57
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.05 11:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.18 23:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 04:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 02:22
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.94% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 14:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.27 13:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
