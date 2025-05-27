- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
85
Profit Trade:
67 (78.82%)
Loss Trade:
18 (21.18%)
Best Trade:
85.57 USD
Worst Trade:
-177.75 USD
Profitto lordo:
729.88 USD (35 101 pips)
Perdita lorda:
-602.24 USD (19 323 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (208.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
208.79 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
8.52%
Massimo carico di deposito:
53.63%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.55
Long Trade:
49 (57.65%)
Short Trade:
36 (42.35%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
1.50 USD
Profitto medio:
10.89 USD
Perdita media:
-33.46 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-62.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-177.75 USD (1)
Crescita mensile:
-5.04%
Previsione annuale:
-61.15%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.92 USD
Massimale:
231.77 USD (9.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.32% (231.77 USD)
Per equità:
7.89% (194.13 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|85
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|128
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|16K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +85.57 USD
Worst Trade: -178 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +208.79 USD
Massima perdita consecutiva: -62.01 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexTimeFXTM-ECN2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.42 × 19
|
ICMarketsSC-Live32
|0.80 × 35
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.14 × 269
|
Exness-Real14
|1.33 × 3
|
Alpari-Trade
|1.42 × 109
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.78 × 1289
|
ICMarketsSC-Live01
|1.91 × 11
|
MEXAtlantic-Real-2
|2.50 × 2
|
EightcapLtd-Real2
|2.67 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|2.67 × 391
|
Exness-Real18
|2.97 × 319
|
GlobalPrime-Live
|3.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|3.44 × 101
|
Tickmill-Live09
|3.46 × 142
|
ICMarketsSC-Live22
|3.51 × 55
|
Exness-Real17
|3.52 × 408
|
Axi-US03-Live
|3.55 × 119
|
ICMarketsSC-Live02
|4.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|4.00 × 1
|
Prosperity-Live
|4.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live25
|4.20 × 337
|
ICMarketsSC-Live07
|4.24 × 742
现在不再需要预测行情，交易变成开车，该左拐左拐，该刹车刹车，喝着茶听着歌钱挣了：D
