- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
86
利益トレード:
67 (77.90%)
損失トレード:
19 (22.09%)
ベストトレード:
93.09 USD
最悪のトレード:
-101.14 USD
総利益:
691.09 USD (34 252 pips)
総損失:
-599.52 USD (20 363 pips)
最大連続の勝ち:
12 (133.51 USD)
最大連続利益:
214.97 USD (9)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
6.37%
最大入金額:
67.20%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.48
長いトレード:
50 (58.14%)
短いトレード:
36 (41.86%)
プロフィットファクター:
1.15
期待されたペイオフ:
1.06 USD
平均利益:
10.31 USD
平均損失:
-31.55 USD
最大連続の負け:
3 (-62.01 USD)
最大連続損失:
-101.14 USD (1)
月間成長:
-0.64%
年間予想:
-7.80%
アルゴリズム取引:
83%
残高によるドローダウン:
絶対:
41.61 USD
最大の:
191.24 USD (7.57%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.57% (191.24 USD)
エクイティによる:
7.89% (194.13 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|86
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|92
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|14K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +93.09 USD
最悪のトレード: -101 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +133.51 USD
最大連続損失: -62.01 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ForexTimeFXTM-ECN2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.42 × 19
|
ICMarketsSC-Live32
|0.80 × 35
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.14 × 269
|
Exness-Real14
|1.33 × 3
|
Alpari-Trade
|1.42 × 109
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.78 × 1289
|
ICMarketsSC-Live01
|1.91 × 11
|
MEXAtlantic-Real-2
|2.50 × 2
|
EightcapLtd-Real2
|2.67 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|2.67 × 391
|
Exness-Real18
|2.97 × 319
|
GlobalPrime-Live
|3.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|3.44 × 101
|
Tickmill-Live09
|3.46 × 142
|
ICMarketsSC-Live22
|3.51 × 55
|
Exness-Real17
|3.52 × 408
|
Axi-US03-Live
|3.55 × 119
|
ICMarketsSC-Live02
|4.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|4.00 × 1
|
Prosperity-Live
|4.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live25
|4.20 × 337
|
ICMarketsSC-Live07
|4.24 × 742
现在不再需要预测行情，交易变成开车，该左拐左拐，该刹车刹车，喝着茶听着歌钱挣了：D
