シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / FXTM695
Wei Zhou

FXTM695

Wei Zhou
レビュー0件
信頼性
28週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 4%
ForexTimeFXTM-ECN2
1:25
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
86
利益トレード:
67 (77.90%)
損失トレード:
19 (22.09%)
ベストトレード:
93.09 USD
最悪のトレード:
-101.14 USD
総利益:
691.09 USD (34 252 pips)
総損失:
-599.52 USD (20 363 pips)
最大連続の勝ち:
12 (133.51 USD)
最大連続利益:
214.97 USD (9)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
6.37%
最大入金額:
67.20%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.48
長いトレード:
50 (58.14%)
短いトレード:
36 (41.86%)
プロフィットファクター:
1.15
期待されたペイオフ:
1.06 USD
平均利益:
10.31 USD
平均損失:
-31.55 USD
最大連続の負け:
3 (-62.01 USD)
最大連続損失:
-101.14 USD (1)
月間成長:
-0.64%
年間予想:
-7.80%
アルゴリズム取引:
83%
残高によるドローダウン:
絶対:
41.61 USD
最大の:
191.24 USD (7.57%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.57% (191.24 USD)
エクイティによる:
7.89% (194.13 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 86
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 92
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 14K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +93.09 USD
最悪のトレード: -101 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +133.51 USD
最大連続損失: -62.01 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ForexTimeFXTM-ECN2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FxPro.com-Real06
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.42 × 19
ICMarketsSC-Live32
0.80 × 35
ForexTimeFXTM-ECN
1.14 × 269
Exness-Real14
1.33 × 3
Alpari-Trade
1.42 × 109
ForexTimeFXTM-ECN2
1.78 × 1289
ICMarketsSC-Live01
1.91 × 11
MEXAtlantic-Real-2
2.50 × 2
EightcapLtd-Real2
2.67 × 12
ICMarketsSC-Live11
2.67 × 391
Exness-Real18
2.97 × 319
GlobalPrime-Live
3.00 × 6
ICMarketsSC-Live23
3.44 × 101
Tickmill-Live09
3.46 × 142
ICMarketsSC-Live22
3.51 × 55
Exness-Real17
3.52 × 408
Axi-US03-Live
3.55 × 119
ICMarketsSC-Live02
4.00 × 1
Tickmill-Live08
4.00 × 1
Prosperity-Live
4.14 × 7
ICMarketsSC-Live25
4.20 × 337
ICMarketsSC-Live07
4.24 × 742
144 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
现在不再需要预测行情，交易变成开车，该左拐左拐，该刹车刹车，喝着茶听着歌钱挣了：D
レビューなし
2026.01.07 08:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged on the signal account
2025.12.30 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 11:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 09:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.09 17:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 17:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 16:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 16:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 14:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.01 03:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 14:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 12:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 10:19
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.29 08:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
FXTM695
30 USD/月
4%
0
0
USD
2.5K
USD
28
83%
86
77%
6%
1.15
1.06
USD
8%
1:25
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください