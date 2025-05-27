SeñalesSecciones
Wei Zhou

FXTM695

Wei Zhou
0 comentarios
Fiabilidad
26 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 3%
ForexTimeFXTM-ECN2
1:25
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
84
Transacciones Rentables:
65 (77.38%)
Transacciones Irrentables:
19 (22.62%)
Mejor transacción:
93.09 USD
Peor transacción:
-101.14 USD
Beneficio Bruto:
670.53 USD (33 181 pips)
Pérdidas Brutas:
-599.52 USD (20 363 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (133.51 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
214.97 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
6.37%
Carga máxima del depósito:
67.20%
Último trade:
12 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.37
Transacciones Largas:
50 (59.52%)
Transacciones Cortas:
34 (40.48%)
Factor de Beneficio:
1.12
Beneficio Esperado:
0.85 USD
Beneficio medio:
10.32 USD
Pérdidas medias:
-31.55 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-62.01 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-101.14 USD (1)
Crecimiento al mes:
-1.46%
Pronóstico anual:
-17.77%
Trading algorítmico:
83%
Reducción de balance:
Absoluto:
41.61 USD
Máxima:
191.24 USD (7.57%)
Reducción relativa:
De balance:
7.57% (191.24 USD)
De fondos:
7.89% (194.13 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 84
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 71
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 13K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +93.09 USD
Peor transacción: -101 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +133.51 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -62.01 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ForexTimeFXTM-ECN2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FxPro.com-Real06
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.42 × 19
ICMarketsSC-Live32
0.80 × 35
ForexTimeFXTM-ECN
1.14 × 269
Exness-Real14
1.33 × 3
Alpari-Trade
1.42 × 109
ForexTimeFXTM-ECN2
1.78 × 1289
ICMarketsSC-Live01
1.91 × 11
MEXAtlantic-Real-2
2.50 × 2
EightcapLtd-Real2
2.67 × 12
ICMarketsSC-Live11
2.67 × 391
Exness-Real18
2.97 × 319
GlobalPrime-Live
3.00 × 6
ICMarketsSC-Live23
3.44 × 101
Tickmill-Live09
3.46 × 142
ICMarketsSC-Live22
3.51 × 55
Exness-Real17
3.52 × 408
Axi-US03-Live
3.55 × 119
ICMarketsSC-Live02
4.00 × 1
Tickmill-Live08
4.00 × 1
Prosperity-Live
4.14 × 7
ICMarketsSC-Live25
4.20 × 337
ICMarketsSC-Live07
4.24 × 742
现在不再需要预测行情，交易变成开车，该左拐左拐，该刹车刹车，喝着茶听着歌钱挣了：D
2025.12.30 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 11:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 09:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.09 17:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 17:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 16:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 16:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 14:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.01 03:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 14:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 12:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 10:19
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.29 08:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.27 07:13
No swaps are charged on the signal account
2025.10.26 10:32
No swaps are charged
2025.10.26 10:32
No swaps are charged
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
FXTM695
30 USD al mes
3%
0
0
USD
2.4K
USD
26
83%
84
77%
6%
1.11
0.85
USD
8%
1:25
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.