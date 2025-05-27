信号部分
信号 / MetaTrader 4 / FXTM695
Wei Zhou

FXTM695

Wei Zhou
0条评论
可靠性
28
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 4%
ForexTimeFXTM-ECN2
1:25
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
86
盈利交易:
67 (77.90%)
亏损交易:
19 (22.09%)
最好交易:
93.09 USD
最差交易:
-101.14 USD
毛利:
691.09 USD (34 252 pips)
毛利亏损:
-599.52 USD (20 363 pips)
最大连续赢利:
12 (133.51 USD)
最大连续盈利:
214.97 USD (9)
夏普比率:
0.05
交易活动:
6.37%
最大入金加载:
67.20%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.48
长期交易:
50 (58.14%)
短期交易:
36 (41.86%)
利润因子:
1.15
预期回报:
1.06 USD
平均利润:
10.31 USD
平均损失:
-31.55 USD
最大连续失误:
3 (-62.01 USD)
最大连续亏损:
-101.14 USD (1)
每月增长:
-0.64%
年度预测:
-7.80%
算法交易:
83%
结余跌幅:
绝对:
41.61 USD
最大值:
191.24 USD (7.57%)
相对跌幅:
结余:
7.57% (191.24 USD)
净值:
7.89% (194.13 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 86
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 92
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 14K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +93.09 USD
最差交易: -101 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +133.51 USD
最大连续亏损: -62.01 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ForexTimeFXTM-ECN2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FxPro.com-Real06
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.42 × 19
ICMarketsSC-Live32
0.80 × 35
ForexTimeFXTM-ECN
1.14 × 269
Exness-Real14
1.33 × 3
Alpari-Trade
1.42 × 109
ForexTimeFXTM-ECN2
1.78 × 1289
ICMarketsSC-Live01
1.91 × 11
MEXAtlantic-Real-2
2.50 × 2
EightcapLtd-Real2
2.67 × 12
ICMarketsSC-Live11
2.67 × 391
Exness-Real18
2.97 × 319
GlobalPrime-Live
3.00 × 6
ICMarketsSC-Live23
3.44 × 101
Tickmill-Live09
3.46 × 142
ICMarketsSC-Live22
3.51 × 55
Exness-Real17
3.52 × 408
Axi-US03-Live
3.55 × 119
ICMarketsSC-Live02
4.00 × 1
Tickmill-Live08
4.00 × 1
Prosperity-Live
4.14 × 7
ICMarketsSC-Live25
4.20 × 337
ICMarketsSC-Live07
4.24 × 742
144 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
现在不再需要预测行情，交易变成开车，该左拐左拐，该刹车刹车，喝着茶听着歌钱挣了：D
没有评论
2026.01.07 08:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged on the signal account
2025.12.30 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 11:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 09:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.09 17:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 17:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 16:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 16:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 14:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.01 03:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 14:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 12:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 10:19
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.29 08:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
FXTM695
每月30 USD
4%
0
0
USD
2.5K
USD
28
83%
86
77%
6%
1.15
1.06
USD
8%
1:25
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载