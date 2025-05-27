- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
86
盈利交易:
67 (77.90%)
亏损交易:
19 (22.09%)
最好交易:
93.09 USD
最差交易:
-101.14 USD
毛利:
691.09 USD (34 252 pips)
毛利亏损:
-599.52 USD (20 363 pips)
最大连续赢利:
12 (133.51 USD)
最大连续盈利:
214.97 USD (9)
夏普比率:
0.05
交易活动:
6.37%
最大入金加载:
67.20%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.48
长期交易:
50 (58.14%)
短期交易:
36 (41.86%)
利润因子:
1.15
预期回报:
1.06 USD
平均利润:
10.31 USD
平均损失:
-31.55 USD
最大连续失误:
3 (-62.01 USD)
最大连续亏损:
-101.14 USD (1)
每月增长:
-0.64%
年度预测:
-7.80%
算法交易:
83%
结余跌幅:
绝对:
41.61 USD
最大值:
191.24 USD (7.57%)
相对跌幅:
结余:
7.57% (191.24 USD)
净值:
7.89% (194.13 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|86
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|92
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|14K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +93.09 USD
最差交易: -101 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +133.51 USD
最大连续亏损: -62.01 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ForexTimeFXTM-ECN2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.42 × 19
|
ICMarketsSC-Live32
|0.80 × 35
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.14 × 269
|
Exness-Real14
|1.33 × 3
|
Alpari-Trade
|1.42 × 109
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.78 × 1289
|
ICMarketsSC-Live01
|1.91 × 11
|
MEXAtlantic-Real-2
|2.50 × 2
|
EightcapLtd-Real2
|2.67 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|2.67 × 391
|
Exness-Real18
|2.97 × 319
|
GlobalPrime-Live
|3.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|3.44 × 101
|
Tickmill-Live09
|3.46 × 142
|
ICMarketsSC-Live22
|3.51 × 55
|
Exness-Real17
|3.52 × 408
|
Axi-US03-Live
|3.55 × 119
|
ICMarketsSC-Live02
|4.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|4.00 × 1
|
Prosperity-Live
|4.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live25
|4.20 × 337
|
ICMarketsSC-Live07
|4.24 × 742
现在不再需要预测行情，交易变成开车，该左拐左拐，该刹车刹车，喝着茶听着歌钱挣了：D
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
4%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
28
83%
86
77%
6%
1.15
1.06
USD
USD
8%
1:25