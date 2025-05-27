- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
84
Прибыльных трейдов:
65 (77.38%)
Убыточных трейдов:
19 (22.62%)
Лучший трейд:
93.09 USD
Худший трейд:
-101.14 USD
Общая прибыль:
670.53 USD (33 181 pips)
Общий убыток:
-599.52 USD (20 363 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (133.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
214.97 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
6.37%
Макс. загрузка депозита:
67.20%
Последний трейд:
11 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.37
Длинных трейдов:
50 (59.52%)
Коротких трейдов:
34 (40.48%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
0.85 USD
Средняя прибыль:
10.32 USD
Средний убыток:
-31.55 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-62.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-101.14 USD (1)
Прирост в месяц:
-1.46%
Годовой прогноз:
-17.77%
Алготрейдинг:
83%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
41.61 USD
Максимальная:
191.24 USD (7.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.57% (191.24 USD)
По эквити:
7.89% (194.13 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|84
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|71
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|13K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +93.09 USD
Худший трейд: -101 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +133.51 USD
Макс. убыток в серии: -62.01 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ForexTimeFXTM-ECN2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.42 × 19
|
ICMarketsSC-Live32
|0.80 × 35
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.14 × 269
|
Exness-Real14
|1.33 × 3
|
Alpari-Trade
|1.42 × 109
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.78 × 1289
|
ICMarketsSC-Live01
|1.91 × 11
|
MEXAtlantic-Real-2
|2.50 × 2
|
EightcapLtd-Real2
|2.67 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|2.67 × 391
|
Exness-Real18
|2.97 × 319
|
GlobalPrime-Live
|3.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|3.44 × 101
|
Tickmill-Live09
|3.46 × 142
|
ICMarketsSC-Live22
|3.51 × 55
|
Exness-Real17
|3.52 × 408
|
Axi-US03-Live
|3.55 × 119
|
ICMarketsSC-Live02
|4.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|4.00 × 1
|
Prosperity-Live
|4.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live25
|4.20 × 337
|
ICMarketsSC-Live07
|4.24 × 742
еще 144...
现在不再需要预测行情，交易变成开车，该左拐左拐，该刹车刹车，喝着茶听着歌钱挣了：D
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
3%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
26
83%
84
77%
6%
1.11
0.85
USD
USD
8%
1:25