Wei Zhou

FXTM695

Wei Zhou
0 отзывов
Надежность
26 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 3%
ForexTimeFXTM-ECN2
1:25
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
84
Прибыльных трейдов:
65 (77.38%)
Убыточных трейдов:
19 (22.62%)
Лучший трейд:
93.09 USD
Худший трейд:
-101.14 USD
Общая прибыль:
670.53 USD (33 181 pips)
Общий убыток:
-599.52 USD (20 363 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (133.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
214.97 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
6.37%
Макс. загрузка депозита:
67.20%
Последний трейд:
11 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.37
Длинных трейдов:
50 (59.52%)
Коротких трейдов:
34 (40.48%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
0.85 USD
Средняя прибыль:
10.32 USD
Средний убыток:
-31.55 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-62.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-101.14 USD (1)
Прирост в месяц:
-1.46%
Годовой прогноз:
-17.77%
Алготрейдинг:
83%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
41.61 USD
Максимальная:
191.24 USD (7.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.57% (191.24 USD)
По эквити:
7.89% (194.13 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 84
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 71
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 13K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +93.09 USD
Худший трейд: -101 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +133.51 USD
Макс. убыток в серии: -62.01 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ForexTimeFXTM-ECN2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FxPro.com-Real06
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.42 × 19
ICMarketsSC-Live32
0.80 × 35
ForexTimeFXTM-ECN
1.14 × 269
Exness-Real14
1.33 × 3
Alpari-Trade
1.42 × 109
ForexTimeFXTM-ECN2
1.78 × 1289
ICMarketsSC-Live01
1.91 × 11
MEXAtlantic-Real-2
2.50 × 2
EightcapLtd-Real2
2.67 × 12
ICMarketsSC-Live11
2.67 × 391
Exness-Real18
2.97 × 319
GlobalPrime-Live
3.00 × 6
ICMarketsSC-Live23
3.44 × 101
Tickmill-Live09
3.46 × 142
ICMarketsSC-Live22
3.51 × 55
Exness-Real17
3.52 × 408
Axi-US03-Live
3.55 × 119
ICMarketsSC-Live02
4.00 × 1
Tickmill-Live08
4.00 × 1
Prosperity-Live
4.14 × 7
ICMarketsSC-Live25
4.20 × 337
ICMarketsSC-Live07
4.24 × 742
现在不再需要预测行情，交易变成开车，该左拐左拐，该刹车刹车，喝着茶听着歌钱挣了：D
Нет отзывов
2025.12.30 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 11:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 09:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.09 17:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 17:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 16:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 16:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 14:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.01 03:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 14:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 12:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 10:19
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.29 08:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.27 07:13
No swaps are charged on the signal account
2025.10.26 10:32
No swaps are charged
2025.10.26 10:32
No swaps are charged
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
FXTM695
30 USD в месяц
3%
0
0
USD
2.4K
USD
26
83%
84
77%
6%
1.11
0.85
USD
8%
1:25
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.