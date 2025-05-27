SignauxSections
Wei Zhou

FXTM695

Wei Zhou
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 6%
ForexTimeFXTM-ECN2
1:25
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
85
Bénéfice trades:
67 (78.82%)
Perte trades:
18 (21.18%)
Meilleure transaction:
85.57 USD
Pire transaction:
-177.75 USD
Bénéfice brut:
729.88 USD (35 101 pips)
Perte brute:
-602.24 USD (19 323 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (208.79 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
208.79 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
8.52%
Charge de dépôt maximale:
53.63%
Dernier trade:
38 il y a des minutes
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.55
Longs trades:
49 (57.65%)
Courts trades:
36 (42.35%)
Facteur de profit:
1.21
Rendement attendu:
1.50 USD
Bénéfice moyen:
10.89 USD
Perte moyenne:
-33.46 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-62.01 USD)
Perte consécutive maximale:
-177.75 USD (1)
Croissance mensuelle:
-5.04%
Prévision annuelle:
-61.15%
Algo trading:
83%
Prélèvement par solde:
Absolu:
13.92 USD
Maximal:
231.77 USD (9.32%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.32% (231.77 USD)
Par fonds propres:
7.89% (194.13 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 85
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 128
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 16K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +85.57 USD
Pire transaction: -178 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +208.79 USD
Perte consécutive maximale: -62.01 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForexTimeFXTM-ECN2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FxPro.com-Real06
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.42 × 19
ICMarketsSC-Live32
0.80 × 35
ForexTimeFXTM-ECN
1.14 × 269
Exness-Real14
1.33 × 3
Alpari-Trade
1.42 × 109
ForexTimeFXTM-ECN2
1.78 × 1289
ICMarketsSC-Live01
1.91 × 11
MEXAtlantic-Real-2
2.50 × 2
EightcapLtd-Real2
2.67 × 12
ICMarketsSC-Live11
2.67 × 391
Exness-Real18
2.97 × 319
GlobalPrime-Live
3.00 × 6
ICMarketsSC-Live23
3.44 × 101
Tickmill-Live09
3.46 × 142
ICMarketsSC-Live22
3.51 × 55
Exness-Real17
3.52 × 408
Axi-US03-Live
3.55 × 119
ICMarketsSC-Live02
4.00 × 1
Tickmill-Live08
4.00 × 1
Prosperity-Live
4.14 × 7
ICMarketsSC-Live25
4.20 × 337
ICMarketsSC-Live07
4.24 × 742
144 plus...
现在不再需要预测行情，交易变成开车，该左拐左拐，该刹车刹车，喝着茶听着歌钱挣了：D
Aucun avis
2025.09.26 08:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.24 12:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.15 11:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 00:20
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.32% of days out of 139 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 14:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.09 09:57
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.05 11:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.18 23:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 04:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 02:22
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.94% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 14:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.27 13:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
FXTM695
30 USD par mois
6%
0
0
USD
2.4K
USD
21
83%
85
78%
9%
1.21
1.50
USD
9%
1:25
Copier

