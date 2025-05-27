SignaleKategorien
Wei Zhou

FXTM695

Wei Zhou
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
28 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 4%
ForexTimeFXTM-ECN2
1:25
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
86
Gewinntrades:
67 (77.90%)
Verlusttrades:
19 (22.09%)
Bester Trade:
93.09 USD
Schlechtester Trade:
-101.14 USD
Bruttoprofit:
691.09 USD (34 252 pips)
Bruttoverlust:
-599.52 USD (20 363 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (133.51 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
214.97 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
6.37%
Max deposit load:
67.20%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.48
Long-Positionen:
50 (58.14%)
Short-Positionen:
36 (41.86%)
Profit-Faktor:
1.15
Mathematische Gewinnerwartung:
1.06 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.31 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-31.55 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-62.01 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-101.14 USD (1)
Wachstum pro Monat :
-0.64%
Jahresprognose:
-7.80%
Algo-Trading:
83%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
41.61 USD
Maximaler:
191.24 USD (7.57%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.57% (191.24 USD)
Kapital:
7.89% (194.13 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 86
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 92
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 14K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +93.09 USD
Schlechtester Trade: -101 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +133.51 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -62.01 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ForexTimeFXTM-ECN2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FxPro.com-Real06
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.42 × 19
ICMarketsSC-Live32
0.80 × 35
ForexTimeFXTM-ECN
1.14 × 269
Exness-Real14
1.33 × 3
Alpari-Trade
1.42 × 109
ForexTimeFXTM-ECN2
1.78 × 1289
ICMarketsSC-Live01
1.91 × 11
MEXAtlantic-Real-2
2.50 × 2
EightcapLtd-Real2
2.67 × 12
ICMarketsSC-Live11
2.67 × 391
Exness-Real18
2.97 × 319
GlobalPrime-Live
3.00 × 6
ICMarketsSC-Live23
3.44 × 101
Tickmill-Live09
3.46 × 142
ICMarketsSC-Live22
3.51 × 55
Exness-Real17
3.52 × 408
Axi-US03-Live
3.55 × 119
ICMarketsSC-Live02
4.00 × 1
Tickmill-Live08
4.00 × 1
Prosperity-Live
4.14 × 7
ICMarketsSC-Live25
4.20 × 337
ICMarketsSC-Live07
4.24 × 742
noch 144 ...
现在不再需要预测行情，交易变成开车，该左拐左拐，该刹车刹车，喝着茶听着歌钱挣了：D
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.