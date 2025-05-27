- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
86
Gewinntrades:
67 (77.90%)
Verlusttrades:
19 (22.09%)
Bester Trade:
93.09 USD
Schlechtester Trade:
-101.14 USD
Bruttoprofit:
691.09 USD (34 252 pips)
Bruttoverlust:
-599.52 USD (20 363 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (133.51 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
214.97 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
6.37%
Max deposit load:
67.20%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.48
Long-Positionen:
50 (58.14%)
Short-Positionen:
36 (41.86%)
Profit-Faktor:
1.15
Mathematische Gewinnerwartung:
1.06 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.31 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-31.55 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-62.01 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-101.14 USD (1)
Wachstum pro Monat :
-0.64%
Jahresprognose:
-7.80%
Algo-Trading:
83%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
41.61 USD
Maximaler:
191.24 USD (7.57%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.57% (191.24 USD)
Kapital:
7.89% (194.13 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|86
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|92
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|14K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +93.09 USD
Schlechtester Trade: -101 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +133.51 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -62.01 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ForexTimeFXTM-ECN2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.42 × 19
|
ICMarketsSC-Live32
|0.80 × 35
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.14 × 269
|
Exness-Real14
|1.33 × 3
|
Alpari-Trade
|1.42 × 109
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.78 × 1289
|
ICMarketsSC-Live01
|1.91 × 11
|
MEXAtlantic-Real-2
|2.50 × 2
|
EightcapLtd-Real2
|2.67 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|2.67 × 391
|
Exness-Real18
|2.97 × 319
|
GlobalPrime-Live
|3.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|3.44 × 101
|
Tickmill-Live09
|3.46 × 142
|
ICMarketsSC-Live22
|3.51 × 55
|
Exness-Real17
|3.52 × 408
|
Axi-US03-Live
|3.55 × 119
|
ICMarketsSC-Live02
|4.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|4.00 × 1
|
Prosperity-Live
|4.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live25
|4.20 × 337
|
ICMarketsSC-Live07
|4.24 × 742
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
4%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
28
83%
86
77%
6%
1.15
1.06
USD
USD
8%
1:25