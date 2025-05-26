SinyallerBölümler
Yusuke Hoshino

Tatsumaki Van

Yusuke Hoshino
0 inceleme
Güvenilirlik
57 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 73%
VantageTradingLtd-Live 1
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
180
Kârla kapanan işlemler:
106 (58.88%)
Zararla kapanan işlemler:
74 (41.11%)
En iyi işlem:
249 280.00 JPY
En kötü işlem:
-646 226.00 JPY
Brüt kâr:
11 436 568.00 JPY (15 880 pips)
Brüt zarar:
-10 592 399.00 JPY (13 622 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (353 107.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
858 640.00 JPY (7)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
6.45%
Maks. mevduat yükü:
26.46%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.30
Alış işlemleri:
86 (47.78%)
Satış işlemleri:
94 (52.22%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
4 689.83 JPY
Ortalama kâr:
107 892.15 JPY
Ortalama zarar:
-143 140.53 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-614 941.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-1 244 141.00 JPY (4)
Aylık büyüme:
18.73%
Yıllık tahmin:
227.31%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
198 527.00 JPY
Maksimum:
2 772 667.00 JPY (87.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
55.85% (2 772 667.00 JPY)
Varlığa göre:
12.54% (546 514.00 JPY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY.p 180
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY.p 7.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY.p 2.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +249 280.00 JPY
En kötü işlem: -646 226 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +353 107.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -614 941.00 JPY

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageTradingLtd-Live 1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.09 09:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 03:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 00:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 07:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 04:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.17 03:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 10:13
Share of trading days is too low
2025.09.22 10:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.22 10:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.23 00:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 04:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 19:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 04:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 02:25
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.35% of days out of 184 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 01:25
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.35% of days out of 184 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 02:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.30 02:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.30 01:35
Share of days for 80% of growth is too low
