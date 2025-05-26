- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
180
Kârla kapanan işlemler:
106 (58.88%)
Zararla kapanan işlemler:
74 (41.11%)
En iyi işlem:
249 280.00 JPY
En kötü işlem:
-646 226.00 JPY
Brüt kâr:
11 436 568.00 JPY (15 880 pips)
Brüt zarar:
-10 592 399.00 JPY (13 622 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (353 107.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
858 640.00 JPY (7)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
6.45%
Maks. mevduat yükü:
26.46%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.30
Alış işlemleri:
86 (47.78%)
Satış işlemleri:
94 (52.22%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
4 689.83 JPY
Ortalama kâr:
107 892.15 JPY
Ortalama zarar:
-143 140.53 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-614 941.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-1 244 141.00 JPY (4)
Aylık büyüme:
18.73%
Yıllık tahmin:
227.31%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
198 527.00 JPY
Maksimum:
2 772 667.00 JPY (87.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
55.85% (2 772 667.00 JPY)
Varlığa göre:
12.54% (546 514.00 JPY)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY.p
|180
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY.p
|7.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY.p
|2.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +249 280.00 JPY
En kötü işlem: -646 226 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +353 107.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -614 941.00 JPY
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageTradingLtd-Live 1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
73%
0
0
USD
USD
7M
JPY
JPY
57
100%
180
58%
6%
1.07
4 689.83
JPY
JPY
56%
1:500