Yusuke Hoshino

Tatsumaki Van

Yusuke Hoshino
0 comentários
Confiabilidade
57 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2024 73%
VantageTradingLtd-Live 1
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
180
Negociações com lucro:
106 (58.88%)
Negociações com perda:
74 (41.11%)
Melhor negociação:
249 280.00 JPY
Pior negociação:
-646 226.00 JPY
Lucro bruto:
11 436 568.00 JPY (15 880 pips)
Perda bruta:
-10 592 399.00 JPY (13 622 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (353 107.00 JPY)
Máximo lucro consecutivo:
858 640.00 JPY (7)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
6.45%
Depósito máximo carregado:
26.46%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.30
Negociações longas:
86 (47.78%)
Negociações curtas:
94 (52.22%)
Fator de lucro:
1.08
Valor esperado:
4 689.83 JPY
Lucro médio:
107 892.15 JPY
Perda média:
-143 140.53 JPY
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-614 941.00 JPY)
Máxima perda consecutiva:
-1 244 141.00 JPY (4)
Crescimento mensal:
18.73%
Previsão anual:
227.31%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
198 527.00 JPY
Máximo:
2 772 667.00 JPY (87.15%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
55.85% (2 772 667.00 JPY)
Pelo Capital Líquido:
12.54% (546 514.00 JPY)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY.p 180
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY.p 7.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY.p 2.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +249 280.00 JPY
Pior negociação: -646 226 JPY
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +353 107.00 JPY
Máxima perda consecutiva: -614 941.00 JPY

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageTradingLtd-Live 1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.09 09:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 03:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 00:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 07:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 04:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.17 03:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 10:13
Share of trading days is too low
2025.09.22 10:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.22 10:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.23 00:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 04:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 19:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 04:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 02:25
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.35% of days out of 184 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 01:25
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.35% of days out of 184 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 02:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.30 02:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.30 01:35
Share of days for 80% of growth is too low
