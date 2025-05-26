- Crescimento
Negociações:
180
Negociações com lucro:
106 (58.88%)
Negociações com perda:
74 (41.11%)
Melhor negociação:
249 280.00 JPY
Pior negociação:
-646 226.00 JPY
Lucro bruto:
11 436 568.00 JPY (15 880 pips)
Perda bruta:
-10 592 399.00 JPY (13 622 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (353 107.00 JPY)
Máximo lucro consecutivo:
858 640.00 JPY (7)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
6.45%
Depósito máximo carregado:
26.46%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.30
Negociações longas:
86 (47.78%)
Negociações curtas:
94 (52.22%)
Fator de lucro:
1.08
Valor esperado:
4 689.83 JPY
Lucro médio:
107 892.15 JPY
Perda média:
-143 140.53 JPY
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-614 941.00 JPY)
Máxima perda consecutiva:
-1 244 141.00 JPY (4)
Crescimento mensal:
18.73%
Previsão anual:
227.31%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
198 527.00 JPY
Máximo:
2 772 667.00 JPY (87.15%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
55.85% (2 772 667.00 JPY)
Pelo Capital Líquido:
12.54% (546 514.00 JPY)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY.p
|180
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY.p
|7.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY.p
|2.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Melhor negociação: +249 280.00 JPY
Pior negociação: -646 226 JPY
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +353 107.00 JPY
Máxima perda consecutiva: -614 941.00 JPY
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageTradingLtd-Live 1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
