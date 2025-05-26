시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Tatsumaki Van
Yusuke Hoshino

Tatsumaki Van

Yusuke Hoshino
0 리뷰
안정성
58
0 / 0 USD
월별 100 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 73%
VantageTradingLtd-Live 1
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
181
이익 거래:
107 (59.11%)
손실 거래:
74 (40.88%)
최고의 거래:
249 280.00 JPY
최악의 거래:
-646 226.00 JPY
총 수익:
11 439 300.00 JPY (15 964 pips)
총 손실:
-10 592 399.00 JPY (13 622 pips)
연속 최대 이익:
9 (353 107.00 JPY)
연속 최대 이익:
858 640.00 JPY (7)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
6.45%
최대 입금량:
26.46%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
0.31
롱(주식매수):
87 (48.07%)
숏(주식차입매도):
94 (51.93%)
수익 요인:
1.08
기대수익:
4 679.01 JPY
평균 이익:
106 909.35 JPY
평균 손실:
-143 140.53 JPY
연속 최대 손실:
10 (-614 941.00 JPY)
연속 최대 손실:
-1 244 141.00 JPY (4)
월별 성장률:
8.82%
연간 예측:
107.03%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
198 527.00 JPY
최대한의:
2 772 667.00 JPY (87.15%)
상대적 삭감:
잔고별:
55.85% (2 772 667.00 JPY)
자본금별:
12.54% (546 514.00 JPY)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY.p 181
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY.p 7.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY.p 2.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +249 280.00 JPY
최악의 거래: -646 226 JPY
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +353 107.00 JPY
연속 최대 손실: -614 941.00 JPY

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageTradingLtd-Live 1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.09 14:37
No swaps are charged
2026.01.09 14:37
No swaps are charged
2026.01.09 14:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.09 13:37
No swaps are charged
2026.01.09 13:37
No swaps are charged
2026.01.09 13:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.08 12:21
No swaps are charged on the signal account
2026.01.08 11:21
No swaps are charged on the signal account
2026.01.06 03:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 09:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 03:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 00:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 07:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 04:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.17 03:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 10:13
Share of trading days is too low
2025.09.22 10:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.22 10:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
