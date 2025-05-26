- 자본
- 축소
트레이드:
181
이익 거래:
107 (59.11%)
손실 거래:
74 (40.88%)
최고의 거래:
249 280.00 JPY
최악의 거래:
-646 226.00 JPY
총 수익:
11 439 300.00 JPY (15 964 pips)
총 손실:
-10 592 399.00 JPY (13 622 pips)
연속 최대 이익:
9 (353 107.00 JPY)
연속 최대 이익:
858 640.00 JPY (7)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
6.45%
최대 입금량:
26.46%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
0.31
롱(주식매수):
87 (48.07%)
숏(주식차입매도):
94 (51.93%)
수익 요인:
1.08
기대수익:
4 679.01 JPY
평균 이익:
106 909.35 JPY
평균 손실:
-143 140.53 JPY
연속 최대 손실:
10 (-614 941.00 JPY)
연속 최대 손실:
-1 244 141.00 JPY (4)
월별 성장률:
8.82%
연간 예측:
107.03%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
198 527.00 JPY
최대한의:
2 772 667.00 JPY (87.15%)
상대적 삭감:
잔고별:
55.85% (2 772 667.00 JPY)
자본금별:
12.54% (546 514.00 JPY)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY.p
|181
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY.p
|7.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY.p
|2.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +249 280.00 JPY
최악의 거래: -646 226 JPY
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +353 107.00 JPY
연속 최대 손실: -614 941.00 JPY
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageTradingLtd-Live 1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 100 USD
73%
0
0
USD
USD
7.1M
JPY
JPY
58
100%
181
59%
6%
1.07
4 679.01
JPY
JPY
56%
1:500