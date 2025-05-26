- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
180
Bénéfice trades:
106 (58.88%)
Perte trades:
74 (41.11%)
Meilleure transaction:
249 280.00 JPY
Pire transaction:
-646 226.00 JPY
Bénéfice brut:
11 436 568.00 JPY (15 880 pips)
Perte brute:
-10 592 399.00 JPY (13 622 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (353 107.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
858 640.00 JPY (7)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
6.45%
Charge de dépôt maximale:
26.46%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.30
Longs trades:
86 (47.78%)
Courts trades:
94 (52.22%)
Facteur de profit:
1.08
Rendement attendu:
4 689.83 JPY
Bénéfice moyen:
107 892.15 JPY
Perte moyenne:
-143 140.53 JPY
Pertes consécutives maximales:
10 (-614 941.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-1 244 141.00 JPY (4)
Croissance mensuelle:
18.73%
Prévision annuelle:
227.31%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
198 527.00 JPY
Maximal:
2 772 667.00 JPY (87.15%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
55.85% (2 772 667.00 JPY)
Par fonds propres:
12.54% (546 514.00 JPY)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDJPY.p
|180
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDJPY.p
|7.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDJPY.p
|2.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +249 280.00 JPY
Pire transaction: -646 226 JPY
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +353 107.00 JPY
Perte consécutive maximale: -614 941.00 JPY
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageTradingLtd-Live 1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
100 USD par mois
73%
0
0
USD
USD
7M
JPY
JPY
57
100%
180
58%
6%
1.07
4 689.83
JPY
JPY
56%
1:500