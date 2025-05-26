信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Tatsumaki Van
Yusuke Hoshino

Tatsumaki Van

Yusuke Hoshino
0条评论
可靠性
57
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2024 73%
VantageTradingLtd-Live 1
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
180
盈利交易:
106 (58.88%)
亏损交易:
74 (41.11%)
最好交易:
249 280.00 JPY
最差交易:
-646 226.00 JPY
毛利:
11 436 568.00 JPY (15 880 pips)
毛利亏损:
-10 592 399.00 JPY (13 622 pips)
最大连续赢利:
9 (353 107.00 JPY)
最大连续盈利:
858 640.00 JPY (7)
夏普比率:
0.11
交易活动:
6.45%
最大入金加载:
26.46%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.30
长期交易:
86 (47.78%)
短期交易:
94 (52.22%)
利润因子:
1.08
预期回报:
4 689.83 JPY
平均利润:
107 892.15 JPY
平均损失:
-143 140.53 JPY
最大连续失误:
10 (-614 941.00 JPY)
最大连续亏损:
-1 244 141.00 JPY (4)
每月增长:
18.73%
年度预测:
227.31%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
198 527.00 JPY
最大值:
2 772 667.00 JPY (87.15%)
相对跌幅:
结余:
55.85% (2 772 667.00 JPY)
净值:
12.54% (546 514.00 JPY)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY.p 180
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY.p 7.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY.p 2.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +249 280.00 JPY
最差交易: -646 226 JPY
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +353 107.00 JPY
最大连续亏损: -614 941.00 JPY

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageTradingLtd-Live 1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.09 09:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 03:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 00:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 07:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 04:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.17 03:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 10:13
Share of trading days is too low
2025.09.22 10:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.22 10:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.23 00:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 04:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 19:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 04:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 02:25
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.35% of days out of 184 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 01:25
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.35% of days out of 184 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 02:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.30 02:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.30 01:35
Share of days for 80% of growth is too low
