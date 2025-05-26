SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Tatsumaki Van
Yusuke Hoshino

Tatsumaki Van

Yusuke Hoshino
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
57 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 73%
VantageTradingLtd-Live 1
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
180
Gewinntrades:
106 (58.88%)
Verlusttrades:
74 (41.11%)
Bester Trade:
249 280.00 JPY
Schlechtester Trade:
-646 226.00 JPY
Bruttoprofit:
11 436 568.00 JPY (15 880 pips)
Bruttoverlust:
-10 592 399.00 JPY (13 622 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (353 107.00 JPY)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
858 640.00 JPY (7)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
6.45%
Max deposit load:
26.46%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.30
Long-Positionen:
86 (47.78%)
Short-Positionen:
94 (52.22%)
Profit-Faktor:
1.08
Mathematische Gewinnerwartung:
4 689.83 JPY
Durchschnittlicher Profit:
107 892.15 JPY
Durchschnittlicher Verlust:
-143 140.53 JPY
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-614 941.00 JPY)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 244 141.00 JPY (4)
Wachstum pro Monat :
18.73%
Jahresprognose:
227.31%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
198 527.00 JPY
Maximaler:
2 772 667.00 JPY (87.15%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
55.85% (2 772 667.00 JPY)
Kapital:
12.54% (546 514.00 JPY)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY.p 180
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY.p 7.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY.p 2.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +249 280.00 JPY
Schlechtester Trade: -646 226 JPY
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +353 107.00 JPY
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -614 941.00 JPY

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageTradingLtd-Live 1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.09 09:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 03:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 00:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 07:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 04:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.17 03:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 10:13
Share of trading days is too low
2025.09.22 10:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.22 10:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.23 00:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 04:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 19:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 04:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 02:25
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.35% of days out of 184 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 01:25
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.35% of days out of 184 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 02:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.30 02:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.30 01:35
Share of days for 80% of growth is too low
