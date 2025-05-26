- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
180
Gewinntrades:
106 (58.88%)
Verlusttrades:
74 (41.11%)
Bester Trade:
249 280.00 JPY
Schlechtester Trade:
-646 226.00 JPY
Bruttoprofit:
11 436 568.00 JPY (15 880 pips)
Bruttoverlust:
-10 592 399.00 JPY (13 622 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (353 107.00 JPY)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
858 640.00 JPY (7)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
6.45%
Max deposit load:
26.46%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.30
Long-Positionen:
86 (47.78%)
Short-Positionen:
94 (52.22%)
Profit-Faktor:
1.08
Mathematische Gewinnerwartung:
4 689.83 JPY
Durchschnittlicher Profit:
107 892.15 JPY
Durchschnittlicher Verlust:
-143 140.53 JPY
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-614 941.00 JPY)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 244 141.00 JPY (4)
Wachstum pro Monat :
18.73%
Jahresprognose:
227.31%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
198 527.00 JPY
Maximaler:
2 772 667.00 JPY (87.15%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
55.85% (2 772 667.00 JPY)
Kapital:
12.54% (546 514.00 JPY)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY.p
|180
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY.p
|7.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY.p
|2.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +249 280.00 JPY
Schlechtester Trade: -646 226 JPY
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +353 107.00 JPY
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -614 941.00 JPY
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageTradingLtd-Live 1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen
