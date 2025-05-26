シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Tatsumaki Van
Yusuke Hoshino

Tatsumaki Van

Yusuke Hoshino
レビュー0件
信頼性
57週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 73%
VantageTradingLtd-Live 1
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
180
利益トレード:
106 (58.88%)
損失トレード:
74 (41.11%)
ベストトレード:
249 280.00 JPY
最悪のトレード:
-646 226.00 JPY
総利益:
11 436 568.00 JPY (15 880 pips)
総損失:
-10 592 399.00 JPY (13 622 pips)
最大連続の勝ち:
9 (353 107.00 JPY)
最大連続利益:
858 640.00 JPY (7)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
6.45%
最大入金額:
26.46%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.30
長いトレード:
86 (47.78%)
短いトレード:
94 (52.22%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
4 689.83 JPY
平均利益:
107 892.15 JPY
平均損失:
-143 140.53 JPY
最大連続の負け:
10 (-614 941.00 JPY)
最大連続損失:
-1 244 141.00 JPY (4)
月間成長:
18.73%
年間予想:
227.31%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
198 527.00 JPY
最大の:
2 772 667.00 JPY (87.15%)
比較ドローダウン:
残高による:
55.85% (2 772 667.00 JPY)
エクイティによる:
12.54% (546 514.00 JPY)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY.p 180
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY.p 7.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY.p 2.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +249 280.00 JPY
最悪のトレード: -646 226 JPY
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +353 107.00 JPY
最大連続損失: -614 941.00 JPY

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageTradingLtd-Live 1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.09 09:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 03:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 00:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 07:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 04:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.17 03:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 10:13
Share of trading days is too low
2025.09.22 10:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.22 10:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.23 00:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 04:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 19:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 04:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 02:25
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.35% of days out of 184 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 01:25
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.35% of days out of 184 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 02:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.30 02:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.30 01:35
Share of days for 80% of growth is too low
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください