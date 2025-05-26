- 成長
トレード:
180
利益トレード:
106 (58.88%)
損失トレード:
74 (41.11%)
ベストトレード:
249 280.00 JPY
最悪のトレード:
-646 226.00 JPY
総利益:
11 436 568.00 JPY (15 880 pips)
総損失:
-10 592 399.00 JPY (13 622 pips)
最大連続の勝ち:
9 (353 107.00 JPY)
最大連続利益:
858 640.00 JPY (7)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
6.45%
最大入金額:
26.46%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.30
長いトレード:
86 (47.78%)
短いトレード:
94 (52.22%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
4 689.83 JPY
平均利益:
107 892.15 JPY
平均損失:
-143 140.53 JPY
最大連続の負け:
10 (-614 941.00 JPY)
最大連続損失:
-1 244 141.00 JPY (4)
月間成長:
18.73%
年間予想:
227.31%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
198 527.00 JPY
最大の:
2 772 667.00 JPY (87.15%)
比較ドローダウン:
残高による:
55.85% (2 772 667.00 JPY)
エクイティによる:
12.54% (546 514.00 JPY)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY.p
|180
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY.p
|7.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY.p
|2.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +249 280.00 JPY
最悪のトレード: -646 226 JPY
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +353 107.00 JPY
最大連続損失: -614 941.00 JPY
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageTradingLtd-Live 1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
