Yusuke Hoshino

Tatsumaki Van

Yusuke Hoshino
0 отзывов
Надежность
57 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2024 73%
VantageTradingLtd-Live 1
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
180
Прибыльных трейдов:
106 (58.88%)
Убыточных трейдов:
74 (41.11%)
Лучший трейд:
249 280.00 JPY
Худший трейд:
-646 226.00 JPY
Общая прибыль:
11 436 568.00 JPY (15 880 pips)
Общий убыток:
-10 592 399.00 JPY (13 622 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (353 107.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
858 640.00 JPY (7)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
6.45%
Макс. загрузка депозита:
26.46%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.30
Длинных трейдов:
86 (47.78%)
Коротких трейдов:
94 (52.22%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
4 689.83 JPY
Средняя прибыль:
107 892.15 JPY
Средний убыток:
-143 140.53 JPY
Макс. серия проигрышей:
10 (-614 941.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-1 244 141.00 JPY (4)
Прирост в месяц:
18.73%
Годовой прогноз:
227.31%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
198 527.00 JPY
Максимальная:
2 772 667.00 JPY (87.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
55.85% (2 772 667.00 JPY)
По эквити:
12.54% (546 514.00 JPY)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY.p 180
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY.p 7.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY.p 2.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +249 280.00 JPY
Худший трейд: -646 226 JPY
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +353 107.00 JPY
Макс. убыток в серии: -614 941.00 JPY

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageTradingLtd-Live 1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

2025.12.09 09:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 03:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 00:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 07:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 04:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.17 03:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 10:13
Share of trading days is too low
2025.09.22 10:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.22 10:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.23 00:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 04:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 19:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 04:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 02:25
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.35% of days out of 184 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 01:25
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.35% of days out of 184 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 02:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.30 02:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.30 01:35
Share of days for 80% of growth is too low
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.