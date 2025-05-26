- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
180
Прибыльных трейдов:
106 (58.88%)
Убыточных трейдов:
74 (41.11%)
Лучший трейд:
249 280.00 JPY
Худший трейд:
-646 226.00 JPY
Общая прибыль:
11 436 568.00 JPY (15 880 pips)
Общий убыток:
-10 592 399.00 JPY (13 622 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (353 107.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
858 640.00 JPY (7)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
6.45%
Макс. загрузка депозита:
26.46%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.30
Длинных трейдов:
86 (47.78%)
Коротких трейдов:
94 (52.22%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
4 689.83 JPY
Средняя прибыль:
107 892.15 JPY
Средний убыток:
-143 140.53 JPY
Макс. серия проигрышей:
10 (-614 941.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-1 244 141.00 JPY (4)
Прирост в месяц:
18.73%
Годовой прогноз:
227.31%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
198 527.00 JPY
Максимальная:
2 772 667.00 JPY (87.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
55.85% (2 772 667.00 JPY)
По эквити:
12.54% (546 514.00 JPY)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY.p
|180
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY.p
|7.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY.p
|2.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +249 280.00 JPY
Худший трейд: -646 226 JPY
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +353 107.00 JPY
Макс. убыток в серии: -614 941.00 JPY
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageTradingLtd-Live 1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
73%
0
0
USD
USD
7M
JPY
JPY
57
100%
180
58%
6%
1.07
4 689.83
JPY
JPY
56%
1:500