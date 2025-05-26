SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Tatsumaki Van
Yusuke Hoshino

Tatsumaki Van

Yusuke Hoshino
0 comentarios
Fiabilidad
57 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 73%
VantageTradingLtd-Live 1
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
180
Transacciones Rentables:
106 (58.88%)
Transacciones Irrentables:
74 (41.11%)
Mejor transacción:
249 280.00 JPY
Peor transacción:
-646 226.00 JPY
Beneficio Bruto:
11 436 568.00 JPY (15 880 pips)
Pérdidas Brutas:
-10 592 399.00 JPY (13 622 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (353 107.00 JPY)
Beneficio máximo consecutivo:
858 640.00 JPY (7)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
6.45%
Carga máxima del depósito:
26.46%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.30
Transacciones Largas:
86 (47.78%)
Transacciones Cortas:
94 (52.22%)
Factor de Beneficio:
1.08
Beneficio Esperado:
4 689.83 JPY
Beneficio medio:
107 892.15 JPY
Pérdidas medias:
-143 140.53 JPY
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-614 941.00 JPY)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 244 141.00 JPY (4)
Crecimiento al mes:
18.73%
Pronóstico anual:
227.31%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
198 527.00 JPY
Máxima:
2 772 667.00 JPY (87.15%)
Reducción relativa:
De balance:
55.85% (2 772 667.00 JPY)
De fondos:
12.54% (546 514.00 JPY)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY.p 180
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY.p 7.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY.p 2.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +249 280.00 JPY
Peor transacción: -646 226 JPY
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +353 107.00 JPY
Pérdidas máximas consecutivas: -614 941.00 JPY

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageTradingLtd-Live 1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.09 09:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 03:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 00:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 07:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 04:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.17 03:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 10:13
Share of trading days is too low
2025.09.22 10:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.22 10:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.23 00:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 04:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 19:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 04:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 02:25
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.35% of days out of 184 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 01:25
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.35% of days out of 184 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 02:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.30 02:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.30 01:35
Share of days for 80% of growth is too low
