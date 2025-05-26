- Incremento
Total de Trades:
180
Transacciones Rentables:
106 (58.88%)
Transacciones Irrentables:
74 (41.11%)
Mejor transacción:
249 280.00 JPY
Peor transacción:
-646 226.00 JPY
Beneficio Bruto:
11 436 568.00 JPY (15 880 pips)
Pérdidas Brutas:
-10 592 399.00 JPY (13 622 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (353 107.00 JPY)
Beneficio máximo consecutivo:
858 640.00 JPY (7)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
6.45%
Carga máxima del depósito:
26.46%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.30
Transacciones Largas:
86 (47.78%)
Transacciones Cortas:
94 (52.22%)
Factor de Beneficio:
1.08
Beneficio Esperado:
4 689.83 JPY
Beneficio medio:
107 892.15 JPY
Pérdidas medias:
-143 140.53 JPY
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-614 941.00 JPY)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 244 141.00 JPY (4)
Crecimiento al mes:
18.73%
Pronóstico anual:
227.31%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
198 527.00 JPY
Máxima:
2 772 667.00 JPY (87.15%)
Reducción relativa:
De balance:
55.85% (2 772 667.00 JPY)
De fondos:
12.54% (546 514.00 JPY)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY.p
|180
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY.p
|7.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY.p
|2.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Reducción
Mejor transacción: +249 280.00 JPY
Peor transacción: -646 226 JPY
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +353 107.00 JPY
Pérdidas máximas consecutivas: -614 941.00 JPY
