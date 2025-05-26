- Crescita
Trade:
180
Profit Trade:
106 (58.88%)
Loss Trade:
74 (41.11%)
Best Trade:
249 280.00 JPY
Worst Trade:
-646 226.00 JPY
Profitto lordo:
11 436 568.00 JPY (15 880 pips)
Perdita lorda:
-10 592 399.00 JPY (13 622 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (353 107.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
858 640.00 JPY (7)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
6.45%
Massimo carico di deposito:
26.46%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.30
Long Trade:
86 (47.78%)
Short Trade:
94 (52.22%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
4 689.83 JPY
Profitto medio:
107 892.15 JPY
Perdita media:
-143 140.53 JPY
Massime perdite consecutive:
10 (-614 941.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-1 244 141.00 JPY (4)
Crescita mensile:
18.73%
Previsione annuale:
227.31%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
198 527.00 JPY
Massimale:
2 772 667.00 JPY (87.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
55.85% (2 772 667.00 JPY)
Per equità:
12.54% (546 514.00 JPY)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY.p
|180
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY.p
|7.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY.p
|2.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +249 280.00 JPY
Worst Trade: -646 226 JPY
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +353 107.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -614 941.00 JPY
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageTradingLtd-Live 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
73%
0
0
USD
USD
7M
JPY
JPY
57
100%
180
58%
6%
1.07
4 689.83
JPY
JPY
56%
1:500