Yusuke Hoshino

Tatsumaki Van

Yusuke Hoshino
0 recensioni
Affidabilità
57 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2024 73%
VantageTradingLtd-Live 1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
180
Profit Trade:
106 (58.88%)
Loss Trade:
74 (41.11%)
Best Trade:
249 280.00 JPY
Worst Trade:
-646 226.00 JPY
Profitto lordo:
11 436 568.00 JPY (15 880 pips)
Perdita lorda:
-10 592 399.00 JPY (13 622 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (353 107.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
858 640.00 JPY (7)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
6.45%
Massimo carico di deposito:
26.46%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.30
Long Trade:
86 (47.78%)
Short Trade:
94 (52.22%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
4 689.83 JPY
Profitto medio:
107 892.15 JPY
Perdita media:
-143 140.53 JPY
Massime perdite consecutive:
10 (-614 941.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-1 244 141.00 JPY (4)
Crescita mensile:
18.73%
Previsione annuale:
227.31%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
198 527.00 JPY
Massimale:
2 772 667.00 JPY (87.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
55.85% (2 772 667.00 JPY)
Per equità:
12.54% (546 514.00 JPY)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY.p 180
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY.p 7.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY.p 2.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +249 280.00 JPY
Worst Trade: -646 226 JPY
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +353 107.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -614 941.00 JPY

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageTradingLtd-Live 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.09 09:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 03:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 00:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 07:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 04:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.17 03:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 10:13
Share of trading days is too low
2025.09.22 10:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.22 10:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.23 00:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 04:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 19:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 04:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 02:25
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.35% of days out of 184 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 01:25
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.35% of days out of 184 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 02:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.30 02:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.30 01:35
Share of days for 80% of growth is too low
