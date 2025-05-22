- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
534
Kârla kapanan işlemler:
262 (49.06%)
Zararla kapanan işlemler:
272 (50.94%)
En iyi işlem:
79.97 EUR
En kötü işlem:
-95.34 EUR
Brüt kâr:
1 829.93 EUR (254 116 pips)
Brüt zarar:
-2 501.58 EUR (428 989 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (48.91 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
114.33 EUR (9)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
2.05%
Maks. mevduat yükü:
145.64%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
-0.87
Alış işlemleri:
367 (68.73%)
Satış işlemleri:
167 (31.27%)
Kâr faktörü:
0.73
Beklenen getiri:
-1.26 EUR
Ortalama kâr:
6.98 EUR
Ortalama zarar:
-9.20 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-75.10 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-319.51 EUR (7)
Aylık büyüme:
0.14%
Yıllık tahmin:
1.67%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
727.10 EUR
Maksimum:
772.92 EUR (73.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
59.14% (772.92 EUR)
Varlığa göre:
19.06% (344.88 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USTEC.c
|314
|DE40.c
|91
|XAUUSD
|82
|US500.c
|38
|DJ30.c
|5
|GBPUSD
|2
|GBPCAD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USTEC.c
|-266
|DE40.c
|-149
|XAUUSD
|-325
|US500.c
|-11
|DJ30.c
|3
|GBPUSD
|-13
|GBPCAD
|-6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USTEC.c
|-86K
|DE40.c
|-75K
|XAUUSD
|-5.9K
|US500.c
|-5.6K
|DJ30.c
|-1.8K
|GBPUSD
|-104
|GBPCAD
|-82
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +79.97 EUR
En kötü işlem: -95 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +48.91 EUR
Maksimum ardışık zarar: -75.10 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GBEbrokers-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.08 × 466
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.14 × 7
|
Pepperstone-Edge03
|1.18 × 77
|
GBEbrokers-Live
|3.00 × 635
|
AdmiralMarkets-Live2
|6.84 × 135
|
FlowBank-Live
|15.28 × 50
|
Swissquote-Live1
|17.81 × 32
Scalping
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
-55%
0
0
USD
USD
1.3K
EUR
EUR
19
0%
534
49%
2%
0.73
-1.26
EUR
EUR
59%
1:30