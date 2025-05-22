SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ZZQuaxiPu5t3l
Guido Florian Edi Denk

ZZQuaxiPu5t3l

Guido Florian Edi Denk
0 inceleme
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -55%
GBEbrokers-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
534
Kârla kapanan işlemler:
262 (49.06%)
Zararla kapanan işlemler:
272 (50.94%)
En iyi işlem:
79.97 EUR
En kötü işlem:
-95.34 EUR
Brüt kâr:
1 829.93 EUR (254 116 pips)
Brüt zarar:
-2 501.58 EUR (428 989 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (48.91 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
114.33 EUR (9)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
2.05%
Maks. mevduat yükü:
145.64%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
-0.87
Alış işlemleri:
367 (68.73%)
Satış işlemleri:
167 (31.27%)
Kâr faktörü:
0.73
Beklenen getiri:
-1.26 EUR
Ortalama kâr:
6.98 EUR
Ortalama zarar:
-9.20 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-75.10 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-319.51 EUR (7)
Aylık büyüme:
0.14%
Yıllık tahmin:
1.67%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
727.10 EUR
Maksimum:
772.92 EUR (73.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
59.14% (772.92 EUR)
Varlığa göre:
19.06% (344.88 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USTEC.c 314
DE40.c 91
XAUUSD 82
US500.c 38
DJ30.c 5
GBPUSD 2
GBPCAD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USTEC.c -266
DE40.c -149
XAUUSD -325
US500.c -11
DJ30.c 3
GBPUSD -13
GBPCAD -6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USTEC.c -86K
DE40.c -75K
XAUUSD -5.9K
US500.c -5.6K
DJ30.c -1.8K
GBPUSD -104
GBPCAD -82
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +79.97 EUR
En kötü işlem: -95 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +48.91 EUR
Maksimum ardışık zarar: -75.10 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GBEbrokers-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Alpari-Pro.ECN
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.08 × 466
FXOpenUK-ECN Live Server
0.14 × 7
Pepperstone-Edge03
1.18 × 77
GBEbrokers-Live
3.00 × 635
AdmiralMarkets-Live2
6.84 × 135
FlowBank-Live
15.28 × 50
Swissquote-Live1
17.81 × 32
Scalping
İnceleme yok
2025.09.24 14:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 13:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 18:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 17:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 16:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged on the signal account
2025.08.31 13:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 11:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.18 12:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 18:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 13:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.29 15:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.29 07:28
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.22 17:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.