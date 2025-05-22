СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / ZZQuaxiPu5t3l
Guido Florian Edi Denk

ZZQuaxiPu5t3l

Guido Florian Edi Denk
0 отзывов
31 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 -49%
GBEbrokers-Live
1:30
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
685
Прибыльных трейдов:
364 (53.13%)
Убыточных трейдов:
321 (46.86%)
Лучший трейд:
79.97 EUR
Худший трейд:
-95.34 EUR
Общая прибыль:
2 396.98 EUR (389 165 pips)
Общий убыток:
-2 865.31 EUR (500 755 pips)
Макс. серия выигрышей:
44 (129.39 EUR)
Макс. прибыль в серии:
129.39 EUR (44)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
15.74%
Макс. загрузка депозита:
187.67%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
42
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.61
Длинных трейдов:
471 (68.76%)
Коротких трейдов:
214 (31.24%)
Профит фактор:
0.84
Мат. ожидание:
-0.68 EUR
Средняя прибыль:
6.59 EUR
Средний убыток:
-8.93 EUR
Макс. серия проигрышей:
17 (-75.10 EUR)
Макс. убыток в серии:
-319.51 EUR (7)
Прирост в месяц:
0.52%
Годовой прогноз:
6.26%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
727.10 EUR
Максимальная:
772.92 EUR (73.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
59.14% (772.92 EUR)
По эквити:
19.06% (344.88 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USTEC.c 379
DE40.c 91
XAUUSD 87
USOIL.c 50
US500.c 39
DJ30.c 30
GBPUSD 2
GBPCAD 2
AUDCAD 2
EURAUD 1
GBPAUD 1
AUDNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USTEC.c -218
DE40.c -149
XAUUSD -301
USOIL.c 94
US500.c -15
DJ30.c 45
GBPUSD -13
GBPCAD -6
AUDCAD -2
EURAUD 11
GBPAUD 3
AUDNZD 15
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USTEC.c -71K
DE40.c -75K
XAUUSD -5.3K
USOIL.c 36K
US500.c -6K
DJ30.c 8K
GBPUSD -104
GBPCAD -82
AUDCAD -616
EURAUD 431
GBPAUD 558
AUDNZD 1.3K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +79.97 EUR
Худший трейд: -95 EUR
Макс. серия выигрышей: 44
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +129.39 EUR
Макс. убыток в серии: -75.10 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GBEbrokers-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live26
0.08 × 466
FXOpenUK-ECN Live Server
1.10 × 10
Pepperstone-Edge03
1.22 × 145
GBEbrokers-Live
1.69 × 1762
Alpari-Pro.ECN
2.00 × 4
AdmiralMarkets-Live2
6.70 × 220
FlowBank-Live
10.47 × 207
Swissquote-Live1
15.04 × 142
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Scalping
Нет отзывов
2025.12.16 17:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 16:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 22:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 20:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 13:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.10 07:16
No swaps are charged on the signal account
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.08 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.10.02 18:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.24 14:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 13:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 18:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ZZQuaxiPu5t3l
50 USD в месяц
-49%
0
0
USD
1.5K
EUR
31
0%
685
53%
16%
0.83
-0.68
EUR
59%
1:30
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.