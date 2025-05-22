Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GBEbrokers-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live26 0.08 × 466 FXOpenUK-ECN Live Server 1.10 × 10 Pepperstone-Edge03 1.22 × 145 GBEbrokers-Live 1.69 × 1762 Alpari-Pro.ECN 2.00 × 4 AdmiralMarkets-Live2 6.70 × 220 FlowBank-Live 10.47 × 207 Swissquote-Live1 15.04 × 142 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика