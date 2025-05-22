- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
685
Прибыльных трейдов:
364 (53.13%)
Убыточных трейдов:
321 (46.86%)
Лучший трейд:
79.97 EUR
Худший трейд:
-95.34 EUR
Общая прибыль:
2 396.98 EUR (389 165 pips)
Общий убыток:
-2 865.31 EUR (500 755 pips)
Макс. серия выигрышей:
44 (129.39 EUR)
Макс. прибыль в серии:
129.39 EUR (44)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
15.74%
Макс. загрузка депозита:
187.67%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
42
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.61
Длинных трейдов:
471 (68.76%)
Коротких трейдов:
214 (31.24%)
Профит фактор:
0.84
Мат. ожидание:
-0.68 EUR
Средняя прибыль:
6.59 EUR
Средний убыток:
-8.93 EUR
Макс. серия проигрышей:
17 (-75.10 EUR)
Макс. убыток в серии:
-319.51 EUR (7)
Прирост в месяц:
0.52%
Годовой прогноз:
6.26%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
727.10 EUR
Максимальная:
772.92 EUR (73.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
59.14% (772.92 EUR)
По эквити:
19.06% (344.88 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USTEC.c
|379
|DE40.c
|91
|XAUUSD
|87
|USOIL.c
|50
|US500.c
|39
|DJ30.c
|30
|GBPUSD
|2
|GBPCAD
|2
|AUDCAD
|2
|EURAUD
|1
|GBPAUD
|1
|AUDNZD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USTEC.c
|-218
|DE40.c
|-149
|XAUUSD
|-301
|USOIL.c
|94
|US500.c
|-15
|DJ30.c
|45
|GBPUSD
|-13
|GBPCAD
|-6
|AUDCAD
|-2
|EURAUD
|11
|GBPAUD
|3
|AUDNZD
|15
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USTEC.c
|-71K
|DE40.c
|-75K
|XAUUSD
|-5.3K
|USOIL.c
|36K
|US500.c
|-6K
|DJ30.c
|8K
|GBPUSD
|-104
|GBPCAD
|-82
|AUDCAD
|-616
|EURAUD
|431
|GBPAUD
|558
|AUDNZD
|1.3K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +79.97 EUR
Худший трейд: -95 EUR
Макс. серия выигрышей: 44
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +129.39 EUR
Макс. убыток в серии: -75.10 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GBEbrokers-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.08 × 466
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|1.10 × 10
|
Pepperstone-Edge03
|1.22 × 145
|
GBEbrokers-Live
|1.69 × 1762
|
Alpari-Pro.ECN
|2.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|6.70 × 220
|
FlowBank-Live
|10.47 × 207
|
Swissquote-Live1
|15.04 × 142
Scalping
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
-49%
0
0
USD
USD
1.5K
EUR
EUR
31
0%
685
53%
16%
0.83
-0.68
EUR
EUR
59%
1:30