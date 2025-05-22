SignauxSections
Guido Florian Edi Denk

ZZQuaxiPu5t3l

Guido Florian Edi Denk
0 avis
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 -56%
GBEbrokers-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
533
Bénéfice trades:
261 (48.96%)
Perte trades:
272 (51.03%)
Meilleure transaction:
79.97 EUR
Pire transaction:
-95.34 EUR
Bénéfice brut:
1 819.49 EUR (252 759 pips)
Perte brute:
-2 501.58 EUR (428 989 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (48.91 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
114.33 EUR (9)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
3.05%
Charge de dépôt maximale:
145.64%
Dernier trade:
8 il y a des minutes
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
12 minutes
Facteur de récupération:
-0.88
Longs trades:
367 (68.86%)
Courts trades:
166 (31.14%)
Facteur de profit:
0.73
Rendement attendu:
-1.28 EUR
Bénéfice moyen:
6.97 EUR
Perte moyenne:
-9.20 EUR
Pertes consécutives maximales:
17 (-75.10 EUR)
Perte consécutive maximale:
-319.51 EUR (7)
Croissance mensuelle:
-0.65%
Prévision annuelle:
-7.88%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
727.10 EUR
Maximal:
772.92 EUR (73.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
59.14% (772.92 EUR)
Par fonds propres:
19.06% (344.88 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USTEC.c 313
DE40.c 91
XAUUSD 82
US500.c 38
DJ30.c 5
GBPUSD 2
GBPCAD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USTEC.c -278
DE40.c -149
XAUUSD -325
US500.c -11
DJ30.c 3
GBPUSD -13
GBPCAD -6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USTEC.c -88K
DE40.c -75K
XAUUSD -5.9K
US500.c -5.6K
DJ30.c -1.8K
GBPUSD -104
GBPCAD -82
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +79.97 EUR
Pire transaction: -95 EUR
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +48.91 EUR
Perte consécutive maximale: -75.10 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GBEbrokers-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Alpari-Pro.ECN
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.08 × 466
FXOpenUK-ECN Live Server
0.14 × 7
Pepperstone-Edge03
1.18 × 77
GBEbrokers-Live
3.00 × 635
AdmiralMarkets-Live2
6.84 × 135
FlowBank-Live
15.28 × 50
Swissquote-Live1
17.81 × 32
Scalping
Aucun avis
2025.09.24 14:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 13:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 18:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 17:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 16:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged on the signal account
2025.08.31 13:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 11:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.18 12:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 18:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 13:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.29 15:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.29 07:28
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.22 17:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.