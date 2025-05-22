SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / ZZQuaxiPu5t3l
Guido Florian Edi Denk

ZZQuaxiPu5t3l

Guido Florian Edi Denk
0 comentarios
32 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 -48%
GBEbrokers-Live
1:30
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
699
Transacciones Rentables:
377 (53.93%)
Transacciones Irrentables:
322 (46.07%)
Mejor transacción:
79.97 EUR
Peor transacción:
-95.34 EUR
Beneficio Bruto:
2 430.32 EUR (400 465 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 867.29 EUR (501 534 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
44 (129.39 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
129.39 EUR (44)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
15.74%
Carga máxima del depósito:
187.67%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
51
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
-0.57
Transacciones Largas:
479 (68.53%)
Transacciones Cortas:
220 (31.47%)
Factor de Beneficio:
0.85
Beneficio Esperado:
-0.63 EUR
Beneficio medio:
6.45 EUR
Pérdidas medias:
-8.90 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
17 (-75.10 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-319.51 EUR (7)
Crecimiento al mes:
2.57%
Pronóstico anual:
31.23%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
727.10 EUR
Máxima:
772.92 EUR (73.91%)
Reducción relativa:
De balance:
59.14% (772.92 EUR)
De fondos:
19.06% (344.88 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USTEC.c 393
DE40.c 91
XAUUSD 87
USOIL.c 50
US500.c 39
DJ30.c 30
GBPUSD 2
GBPCAD 2
AUDCAD 2
EURAUD 1
GBPAUD 1
AUDNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USTEC.c -182
DE40.c -149
XAUUSD -301
USOIL.c 94
US500.c -15
DJ30.c 45
GBPUSD -13
GBPCAD -6
AUDCAD -2
EURAUD 11
GBPAUD 3
AUDNZD 15
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USTEC.c -60K
DE40.c -75K
XAUUSD -5.3K
USOIL.c 36K
US500.c -6K
DJ30.c 8K
GBPUSD -104
GBPCAD -82
AUDCAD -616
EURAUD 431
GBPAUD 558
AUDNZD 1.3K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +79.97 EUR
Peor transacción: -95 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 44
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +129.39 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -75.10 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GBEbrokers-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live26
0.08 × 466
FXOpenUK-ECN Live Server
1.10 × 10
Pepperstone-Edge03
1.22 × 145
GBEbrokers-Live
1.69 × 1762
Alpari-Pro.ECN
2.00 × 4
AdmiralMarkets-Live2
6.70 × 220
FlowBank-Live
10.47 × 207
Swissquote-Live1
15.04 × 142
Scalping
No hay comentarios
2025.12.16 17:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 16:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 22:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 20:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 13:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.10 07:16
No swaps are charged on the signal account
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.08 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.10.02 18:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.24 14:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 13:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 18:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
ZZQuaxiPu5t3l
50 USD al mes
-48%
0
0
USD
1.6K
EUR
32
0%
699
53%
16%
0.84
-0.63
EUR
59%
1:30
Copiar

