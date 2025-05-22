- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
699
Transacciones Rentables:
377 (53.93%)
Transacciones Irrentables:
322 (46.07%)
Mejor transacción:
79.97 EUR
Peor transacción:
-95.34 EUR
Beneficio Bruto:
2 430.32 EUR (400 465 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 867.29 EUR (501 534 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
44 (129.39 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
129.39 EUR (44)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
15.74%
Carga máxima del depósito:
187.67%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
51
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
-0.57
Transacciones Largas:
479 (68.53%)
Transacciones Cortas:
220 (31.47%)
Factor de Beneficio:
0.85
Beneficio Esperado:
-0.63 EUR
Beneficio medio:
6.45 EUR
Pérdidas medias:
-8.90 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
17 (-75.10 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-319.51 EUR (7)
Crecimiento al mes:
2.57%
Pronóstico anual:
31.23%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
727.10 EUR
Máxima:
772.92 EUR (73.91%)
Reducción relativa:
De balance:
59.14% (772.92 EUR)
De fondos:
19.06% (344.88 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USTEC.c
|393
|DE40.c
|91
|XAUUSD
|87
|USOIL.c
|50
|US500.c
|39
|DJ30.c
|30
|GBPUSD
|2
|GBPCAD
|2
|AUDCAD
|2
|EURAUD
|1
|GBPAUD
|1
|AUDNZD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USTEC.c
|-182
|DE40.c
|-149
|XAUUSD
|-301
|USOIL.c
|94
|US500.c
|-15
|DJ30.c
|45
|GBPUSD
|-13
|GBPCAD
|-6
|AUDCAD
|-2
|EURAUD
|11
|GBPAUD
|3
|AUDNZD
|15
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USTEC.c
|-60K
|DE40.c
|-75K
|XAUUSD
|-5.3K
|USOIL.c
|36K
|US500.c
|-6K
|DJ30.c
|8K
|GBPUSD
|-104
|GBPCAD
|-82
|AUDCAD
|-616
|EURAUD
|431
|GBPAUD
|558
|AUDNZD
|1.3K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +79.97 EUR
Peor transacción: -95 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 44
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +129.39 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -75.10 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GBEbrokers-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.08 × 466
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|1.10 × 10
|
Pepperstone-Edge03
|1.22 × 145
|
GBEbrokers-Live
|1.69 × 1762
|
Alpari-Pro.ECN
|2.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|6.70 × 220
|
FlowBank-Live
|10.47 × 207
|
Swissquote-Live1
|15.04 × 142
Scalping
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
50 USD al mes
-48%
0
0
USD
USD
1.6K
EUR
EUR
32
0%
699
53%
16%
0.84
-0.63
EUR
EUR
59%
1:30