트레이드:
763
이익 거래:
412 (53.99%)
손실 거래:
351 (46.00%)
최고의 거래:
79.97 EUR
최악의 거래:
-95.34 EUR
총 수익:
2 514.57 EUR (428 769 pips)
총 손실:
-3 111.39 EUR (558 897 pips)
연속 최대 이익:
44 (129.39 EUR)
연속 최대 이익:
129.39 EUR (44)
샤프 비율:
-0.03
거래 활동:
14.67%
최대 입금량:
187.67%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
52
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
-0.77
롱(주식매수):
529 (69.33%)
숏(주식차입매도):
234 (30.67%)
수익 요인:
0.81
기대수익:
-0.78 EUR
평균 이익:
6.10 EUR
평균 손실:
-8.86 EUR
연속 최대 손실:
17 (-75.10 EUR)
연속 최대 손실:
-319.51 EUR (7)
월별 성장률:
-7.92%
연간 예측:
-96.05%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
727.10 EUR
최대한의:
772.92 EUR (73.91%)
상대적 삭감:
잔고별:
59.14% (772.92 EUR)
자본금별:
19.06% (344.88 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USTEC.c
|442
|DE40.c
|91
|XAUUSD
|90
|US500.c
|50
|USOIL.c
|50
|DJ30.c
|31
|GBPUSD
|2
|GBPCAD
|2
|AUDCAD
|2
|EURAUD
|1
|GBPAUD
|1
|AUDNZD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USTEC.c
|-280
|DE40.c
|-149
|XAUUSD
|-393
|US500.c
|-34
|USOIL.c
|94
|DJ30.c
|72
|GBPUSD
|-13
|GBPCAD
|-6
|AUDCAD
|-2
|EURAUD
|11
|GBPAUD
|3
|AUDNZD
|15
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USTEC.c
|-90K
|DE40.c
|-75K
|XAUUSD
|-7.4K
|US500.c
|-12K
|USOIL.c
|36K
|DJ30.c
|17K
|GBPUSD
|-104
|GBPCAD
|-82
|AUDCAD
|-616
|EURAUD
|431
|GBPAUD
|558
|AUDNZD
|1.3K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
최고의 거래: +79.97 EUR
최악의 거래: -95 EUR
연속 최대 이익: 44
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +129.39 EUR
연속 최대 손실: -75.10 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "GBEbrokers-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
