시그널 / MetaTrader 4 / ZZQuaxiPu5t3l
Guido Florian Edi Denk

ZZQuaxiPu5t3l

Guido Florian Edi Denk
0 리뷰
33
0 / 0 USD
월별 50 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -53%
GBEbrokers-Live
1:30
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
763
이익 거래:
412 (53.99%)
손실 거래:
351 (46.00%)
최고의 거래:
79.97 EUR
최악의 거래:
-95.34 EUR
총 수익:
2 514.57 EUR (428 769 pips)
총 손실:
-3 111.39 EUR (558 897 pips)
연속 최대 이익:
44 (129.39 EUR)
연속 최대 이익:
129.39 EUR (44)
샤프 비율:
-0.03
거래 활동:
14.67%
최대 입금량:
187.67%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
52
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
-0.77
롱(주식매수):
529 (69.33%)
숏(주식차입매도):
234 (30.67%)
수익 요인:
0.81
기대수익:
-0.78 EUR
평균 이익:
6.10 EUR
평균 손실:
-8.86 EUR
연속 최대 손실:
17 (-75.10 EUR)
연속 최대 손실:
-319.51 EUR (7)
월별 성장률:
-7.92%
연간 예측:
-96.05%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
727.10 EUR
최대한의:
772.92 EUR (73.91%)
상대적 삭감:
잔고별:
59.14% (772.92 EUR)
자본금별:
19.06% (344.88 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
USTEC.c 442
DE40.c 91
XAUUSD 90
US500.c 50
USOIL.c 50
DJ30.c 31
GBPUSD 2
GBPCAD 2
AUDCAD 2
EURAUD 1
GBPAUD 1
AUDNZD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USTEC.c -280
DE40.c -149
XAUUSD -393
US500.c -34
USOIL.c 94
DJ30.c 72
GBPUSD -13
GBPCAD -6
AUDCAD -2
EURAUD 11
GBPAUD 3
AUDNZD 15
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USTEC.c -90K
DE40.c -75K
XAUUSD -7.4K
US500.c -12K
USOIL.c 36K
DJ30.c 17K
GBPUSD -104
GBPCAD -82
AUDCAD -616
EURAUD 431
GBPAUD 558
AUDNZD 1.3K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +79.97 EUR
최악의 거래: -95 EUR
연속 최대 이익: 44
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +129.39 EUR
연속 최대 손실: -75.10 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "GBEbrokers-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live26
0.08 × 466
FXOpenUK-ECN Live Server
1.10 × 10
Pepperstone-Edge03
1.22 × 145
GBEbrokers-Live
1.69 × 1762
Alpari-Pro.ECN
2.00 × 4
AdmiralMarkets-Live2
6.70 × 220
FlowBank-Live
10.47 × 207
Swissquote-Live1
15.04 × 142
Scalping
리뷰 없음
2025.12.16 17:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 16:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 22:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 20:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 13:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.10 07:16
No swaps are charged on the signal account
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.08 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.10.02 18:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.24 14:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 13:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 18:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
ZZQuaxiPu5t3l
월별 50 USD
-53%
0
0
USD
1.4K
EUR
33
0%
763
53%
15%
0.80
-0.78
EUR
59%
1:30
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.