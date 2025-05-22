SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / ZZQuaxiPu5t3l
Guido Florian Edi Denk

ZZQuaxiPu5t3l

Guido Florian Edi Denk
0 Bewertungen
32 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -47%
GBEbrokers-Live
1:30
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
701
Gewinntrades:
379 (54.06%)
Verlusttrades:
322 (45.93%)
Bester Trade:
79.97 EUR
Schlechtester Trade:
-95.34 EUR
Bruttoprofit:
2 433.89 EUR (401 305 pips)
Bruttoverlust:
-2 867.29 EUR (501 534 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
44 (129.39 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
129.39 EUR (44)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
15.74%
Max deposit load:
187.67%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
53
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.56
Long-Positionen:
481 (68.62%)
Short-Positionen:
220 (31.38%)
Profit-Faktor:
0.85
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.62 EUR
Durchschnittlicher Profit:
6.42 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-8.90 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-75.10 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-319.51 EUR (7)
Wachstum pro Monat :
2.81%
Jahresprognose:
34.07%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
727.10 EUR
Maximaler:
772.92 EUR (73.91%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
59.14% (772.92 EUR)
Kapital:
19.06% (344.88 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USTEC.c 395
DE40.c 91
XAUUSD 87
USOIL.c 50
US500.c 39
DJ30.c 30
GBPUSD 2
GBPCAD 2
AUDCAD 2
EURAUD 1
GBPAUD 1
AUDNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USTEC.c -178
DE40.c -149
XAUUSD -301
USOIL.c 94
US500.c -15
DJ30.c 45
GBPUSD -13
GBPCAD -6
AUDCAD -2
EURAUD 11
GBPAUD 3
AUDNZD 15
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USTEC.c -59K
DE40.c -75K
XAUUSD -5.3K
USOIL.c 36K
US500.c -6K
DJ30.c 8K
GBPUSD -104
GBPCAD -82
AUDCAD -616
EURAUD 431
GBPAUD 558
AUDNZD 1.3K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +79.97 EUR
Schlechtester Trade: -95 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 44
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +129.39 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -75.10 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GBEbrokers-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live26
0.08 × 466
FXOpenUK-ECN Live Server
1.10 × 10
Pepperstone-Edge03
1.22 × 145
GBEbrokers-Live
1.69 × 1762
Alpari-Pro.ECN
2.00 × 4
AdmiralMarkets-Live2
6.70 × 220
FlowBank-Live
10.47 × 207
Swissquote-Live1
15.04 × 142
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Scalping
Keine Bewertungen
2025.12.16 17:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 16:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 22:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 20:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 13:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.10 07:16
No swaps are charged on the signal account
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.08 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.10.02 18:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.24 14:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 13:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 18:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
ZZQuaxiPu5t3l
50 USD pro Monat
-47%
0
0
USD
1.6K
EUR
32
0%
701
54%
16%
0.84
-0.62
EUR
59%
1:30
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.