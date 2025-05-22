- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
701
Gewinntrades:
379 (54.06%)
Verlusttrades:
322 (45.93%)
Bester Trade:
79.97 EUR
Schlechtester Trade:
-95.34 EUR
Bruttoprofit:
2 433.89 EUR (401 305 pips)
Bruttoverlust:
-2 867.29 EUR (501 534 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
44 (129.39 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
129.39 EUR (44)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
15.74%
Max deposit load:
187.67%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
53
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.56
Long-Positionen:
481 (68.62%)
Short-Positionen:
220 (31.38%)
Profit-Faktor:
0.85
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.62 EUR
Durchschnittlicher Profit:
6.42 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-8.90 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-75.10 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-319.51 EUR (7)
Wachstum pro Monat :
2.81%
Jahresprognose:
34.07%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
727.10 EUR
Maximaler:
772.92 EUR (73.91%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
59.14% (772.92 EUR)
Kapital:
19.06% (344.88 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USTEC.c
|395
|DE40.c
|91
|XAUUSD
|87
|USOIL.c
|50
|US500.c
|39
|DJ30.c
|30
|GBPUSD
|2
|GBPCAD
|2
|AUDCAD
|2
|EURAUD
|1
|GBPAUD
|1
|AUDNZD
|1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USTEC.c
|-178
|DE40.c
|-149
|XAUUSD
|-301
|USOIL.c
|94
|US500.c
|-15
|DJ30.c
|45
|GBPUSD
|-13
|GBPCAD
|-6
|AUDCAD
|-2
|EURAUD
|11
|GBPAUD
|3
|AUDNZD
|15
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USTEC.c
|-59K
|DE40.c
|-75K
|XAUUSD
|-5.3K
|USOIL.c
|36K
|US500.c
|-6K
|DJ30.c
|8K
|GBPUSD
|-104
|GBPCAD
|-82
|AUDCAD
|-616
|EURAUD
|431
|GBPAUD
|558
|AUDNZD
|1.3K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +79.97 EUR
Schlechtester Trade: -95 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 44
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +129.39 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -75.10 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GBEbrokers-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
ICMarketsSC-Live26
|0.08 × 466
FXOpenUK-ECN Live Server
|1.10 × 10
Pepperstone-Edge03
|1.22 × 145
GBEbrokers-Live
|1.69 × 1762
Alpari-Pro.ECN
|2.00 × 4
AdmiralMarkets-Live2
|6.70 × 220
FlowBank-Live
|10.47 × 207
Swissquote-Live1
|15.04 × 142
Scalping
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
50 USD pro Monat
-47%
0
0
USD
USD
1.6K
EUR
EUR
32
0%
701
54%
16%
0.84
-0.62
EUR
EUR
59%
1:30