- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
534
Profit Trade:
262 (49.06%)
Loss Trade:
272 (50.94%)
Best Trade:
79.97 EUR
Worst Trade:
-95.34 EUR
Profitto lordo:
1 829.93 EUR (254 116 pips)
Perdita lorda:
-2 501.58 EUR (428 989 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (48.91 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
114.33 EUR (9)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
3.05%
Massimo carico di deposito:
145.64%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
-0.87
Long Trade:
367 (68.73%)
Short Trade:
167 (31.27%)
Fattore di profitto:
0.73
Profitto previsto:
-1.26 EUR
Profitto medio:
6.98 EUR
Perdita media:
-9.20 EUR
Massime perdite consecutive:
17 (-75.10 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-319.51 EUR (7)
Crescita mensile:
0.14%
Previsione annuale:
1.67%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
727.10 EUR
Massimale:
772.92 EUR (73.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
59.14% (772.92 EUR)
Per equità:
19.06% (344.88 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USTEC.c
|314
|DE40.c
|91
|XAUUSD
|82
|US500.c
|38
|DJ30.c
|5
|GBPUSD
|2
|GBPCAD
|2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USTEC.c
|-266
|DE40.c
|-149
|XAUUSD
|-325
|US500.c
|-11
|DJ30.c
|3
|GBPUSD
|-13
|GBPCAD
|-6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USTEC.c
|-86K
|DE40.c
|-75K
|XAUUSD
|-5.9K
|US500.c
|-5.6K
|DJ30.c
|-1.8K
|GBPUSD
|-104
|GBPCAD
|-82
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +79.97 EUR
Worst Trade: -95 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +48.91 EUR
Massima perdita consecutiva: -75.10 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GBEbrokers-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
|0.08 × 466
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.14 × 7
Pepperstone-Edge03
|1.18 × 77
GBEbrokers-Live
|3.00 × 635
AdmiralMarkets-Live2
|6.84 × 135
FlowBank-Live
|15.28 × 50
Swissquote-Live1
|17.81 × 32
Scalping
