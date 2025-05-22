SegnaliSezioni
Guido Florian Edi Denk

ZZQuaxiPu5t3l

Guido Florian Edi Denk
0 recensioni
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 -55%
GBEbrokers-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
534
Profit Trade:
262 (49.06%)
Loss Trade:
272 (50.94%)
Best Trade:
79.97 EUR
Worst Trade:
-95.34 EUR
Profitto lordo:
1 829.93 EUR (254 116 pips)
Perdita lorda:
-2 501.58 EUR (428 989 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (48.91 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
114.33 EUR (9)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
3.05%
Massimo carico di deposito:
145.64%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
-0.87
Long Trade:
367 (68.73%)
Short Trade:
167 (31.27%)
Fattore di profitto:
0.73
Profitto previsto:
-1.26 EUR
Profitto medio:
6.98 EUR
Perdita media:
-9.20 EUR
Massime perdite consecutive:
17 (-75.10 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-319.51 EUR (7)
Crescita mensile:
0.14%
Previsione annuale:
1.67%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
727.10 EUR
Massimale:
772.92 EUR (73.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
59.14% (772.92 EUR)
Per equità:
19.06% (344.88 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USTEC.c 314
DE40.c 91
XAUUSD 82
US500.c 38
DJ30.c 5
GBPUSD 2
GBPCAD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USTEC.c -266
DE40.c -149
XAUUSD -325
US500.c -11
DJ30.c 3
GBPUSD -13
GBPCAD -6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USTEC.c -86K
DE40.c -75K
XAUUSD -5.9K
US500.c -5.6K
DJ30.c -1.8K
GBPUSD -104
GBPCAD -82
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +79.97 EUR
Worst Trade: -95 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +48.91 EUR
Massima perdita consecutiva: -75.10 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GBEbrokers-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Alpari-Pro.ECN
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.08 × 466
FXOpenUK-ECN Live Server
0.14 × 7
Pepperstone-Edge03
1.18 × 77
GBEbrokers-Live
3.00 × 635
AdmiralMarkets-Live2
6.84 × 135
FlowBank-Live
15.28 × 50
Swissquote-Live1
17.81 × 32
Scalping
Non ci sono recensioni
2025.09.24 14:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 13:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 18:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 17:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 16:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged on the signal account
2025.08.31 13:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 11:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.18 12:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 18:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 13:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.29 15:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.29 07:28
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.22 17:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.