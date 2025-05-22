- Crescimento
Negociações:
699
Negociações com lucro:
377 (53.93%)
Negociações com perda:
322 (46.07%)
Melhor negociação:
79.97 EUR
Pior negociação:
-95.34 EUR
Lucro bruto:
2 430.32 EUR (400 465 pips)
Perda bruta:
-2 867.29 EUR (501 534 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
44 (129.39 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
129.39 EUR (44)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
15.74%
Depósito máximo carregado:
187.67%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
51
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
-0.57
Negociações longas:
479 (68.53%)
Negociações curtas:
220 (31.47%)
Fator de lucro:
0.85
Valor esperado:
-0.63 EUR
Lucro médio:
6.45 EUR
Perda média:
-8.90 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-75.10 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-319.51 EUR (7)
Crescimento mensal:
2.57%
Previsão anual:
31.23%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
727.10 EUR
Máximo:
772.92 EUR (73.91%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
59.14% (772.92 EUR)
Pelo Capital Líquido:
19.06% (344.88 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USTEC.c
|393
|DE40.c
|91
|XAUUSD
|87
|USOIL.c
|50
|US500.c
|39
|DJ30.c
|30
|GBPUSD
|2
|GBPCAD
|2
|AUDCAD
|2
|EURAUD
|1
|GBPAUD
|1
|AUDNZD
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USTEC.c
|-182
|DE40.c
|-149
|XAUUSD
|-301
|USOIL.c
|94
|US500.c
|-15
|DJ30.c
|45
|GBPUSD
|-13
|GBPCAD
|-6
|AUDCAD
|-2
|EURAUD
|11
|GBPAUD
|3
|AUDNZD
|15
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USTEC.c
|-60K
|DE40.c
|-75K
|XAUUSD
|-5.3K
|USOIL.c
|36K
|US500.c
|-6K
|DJ30.c
|8K
|GBPUSD
|-104
|GBPCAD
|-82
|AUDCAD
|-616
|EURAUD
|431
|GBPAUD
|558
|AUDNZD
|1.3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +79.97 EUR
Pior negociação: -95 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 44
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +129.39 EUR
Máxima perda consecutiva: -75.10 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GBEbrokers-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Scalping
