SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / ZZQuaxiPu5t3l
Guido Florian Edi Denk

ZZQuaxiPu5t3l

Guido Florian Edi Denk
0 comentários
32 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 -48%
GBEbrokers-Live
1:30
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
699
Negociações com lucro:
377 (53.93%)
Negociações com perda:
322 (46.07%)
Melhor negociação:
79.97 EUR
Pior negociação:
-95.34 EUR
Lucro bruto:
2 430.32 EUR (400 465 pips)
Perda bruta:
-2 867.29 EUR (501 534 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
44 (129.39 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
129.39 EUR (44)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
15.74%
Depósito máximo carregado:
187.67%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
51
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
-0.57
Negociações longas:
479 (68.53%)
Negociações curtas:
220 (31.47%)
Fator de lucro:
0.85
Valor esperado:
-0.63 EUR
Lucro médio:
6.45 EUR
Perda média:
-8.90 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-75.10 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-319.51 EUR (7)
Crescimento mensal:
2.57%
Previsão anual:
31.23%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
727.10 EUR
Máximo:
772.92 EUR (73.91%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
59.14% (772.92 EUR)
Pelo Capital Líquido:
19.06% (344.88 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USTEC.c 393
DE40.c 91
XAUUSD 87
USOIL.c 50
US500.c 39
DJ30.c 30
GBPUSD 2
GBPCAD 2
AUDCAD 2
EURAUD 1
GBPAUD 1
AUDNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USTEC.c -182
DE40.c -149
XAUUSD -301
USOIL.c 94
US500.c -15
DJ30.c 45
GBPUSD -13
GBPCAD -6
AUDCAD -2
EURAUD 11
GBPAUD 3
AUDNZD 15
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USTEC.c -60K
DE40.c -75K
XAUUSD -5.3K
USOIL.c 36K
US500.c -6K
DJ30.c 8K
GBPUSD -104
GBPCAD -82
AUDCAD -616
EURAUD 431
GBPAUD 558
AUDNZD 1.3K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +79.97 EUR
Pior negociação: -95 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 44
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +129.39 EUR
Máxima perda consecutiva: -75.10 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GBEbrokers-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live26
0.08 × 466
FXOpenUK-ECN Live Server
1.10 × 10
Pepperstone-Edge03
1.22 × 145
GBEbrokers-Live
1.69 × 1762
Alpari-Pro.ECN
2.00 × 4
AdmiralMarkets-Live2
6.70 × 220
FlowBank-Live
10.47 × 207
Swissquote-Live1
15.04 × 142
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Scalping
Sem comentários
2025.12.16 17:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 16:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 22:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 20:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 13:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.10 07:16
No swaps are charged on the signal account
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.08 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.10.02 18:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.24 14:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 13:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 18:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
ZZQuaxiPu5t3l
50 USD por mês
-48%
0
0
USD
1.6K
EUR
32
0%
699
53%
16%
0.84
-0.63
EUR
59%
1:30
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.