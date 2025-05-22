信号部分
信号 / MetaTrader 4 / ZZQuaxiPu5t3l
Guido Florian Edi Denk

ZZQuaxiPu5t3l

Guido Florian Edi Denk
0条评论
31
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 -49%
GBEbrokers-Live
1:30
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
685
盈利交易:
364 (53.13%)
亏损交易:
321 (46.86%)
最好交易:
79.97 EUR
最差交易:
-95.34 EUR
毛利:
2 396.98 EUR (389 165 pips)
毛利亏损:
-2 865.31 EUR (500 755 pips)
最大连续赢利:
44 (129.39 EUR)
最大连续盈利:
129.39 EUR (44)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
15.74%
最大入金加载:
187.67%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
42
平均持有时间:
3 小时
采收率:
-0.61
长期交易:
471 (68.76%)
短期交易:
214 (31.24%)
利润因子:
0.84
预期回报:
-0.68 EUR
平均利润:
6.59 EUR
平均损失:
-8.93 EUR
最大连续失误:
17 (-75.10 EUR)
最大连续亏损:
-319.51 EUR (7)
每月增长:
0.52%
年度预测:
6.26%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
727.10 EUR
最大值:
772.92 EUR (73.91%)
相对跌幅:
结余:
59.14% (772.92 EUR)
净值:
19.06% (344.88 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USTEC.c 379
DE40.c 91
XAUUSD 87
USOIL.c 50
US500.c 39
DJ30.c 30
GBPUSD 2
GBPCAD 2
AUDCAD 2
EURAUD 1
GBPAUD 1
AUDNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USTEC.c -218
DE40.c -149
XAUUSD -301
USOIL.c 94
US500.c -15
DJ30.c 45
GBPUSD -13
GBPCAD -6
AUDCAD -2
EURAUD 11
GBPAUD 3
AUDNZD 15
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USTEC.c -71K
DE40.c -75K
XAUUSD -5.3K
USOIL.c 36K
US500.c -6K
DJ30.c 8K
GBPUSD -104
GBPCAD -82
AUDCAD -616
EURAUD 431
GBPAUD 558
AUDNZD 1.3K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +79.97 EUR
最差交易: -95 EUR
最大连续赢利: 44
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +129.39 EUR
最大连续亏损: -75.10 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GBEbrokers-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live26
0.08 × 466
FXOpenUK-ECN Live Server
1.10 × 10
Pepperstone-Edge03
1.22 × 145
GBEbrokers-Live
1.69 × 1762
Alpari-Pro.ECN
2.00 × 4
AdmiralMarkets-Live2
6.70 × 220
FlowBank-Live
10.47 × 207
Swissquote-Live1
15.04 × 142
Scalping
没有评论
2025.12.16 17:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 16:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 22:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 20:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 13:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.10 07:16
No swaps are charged on the signal account
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.08 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.10.02 18:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.24 14:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 13:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 18:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
ZZQuaxiPu5t3l
每月50 USD
-49%
0
0
USD
1.5K
EUR
31
0%
685
53%
16%
0.83
-0.68
EUR
59%
1:30
