- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
685
盈利交易:
364 (53.13%)
亏损交易:
321 (46.86%)
最好交易:
79.97 EUR
最差交易:
-95.34 EUR
毛利:
2 396.98 EUR (389 165 pips)
毛利亏损:
-2 865.31 EUR (500 755 pips)
最大连续赢利:
44 (129.39 EUR)
最大连续盈利:
129.39 EUR (44)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
15.74%
最大入金加载:
187.67%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
42
平均持有时间:
3 小时
采收率:
-0.61
长期交易:
471 (68.76%)
短期交易:
214 (31.24%)
利润因子:
0.84
预期回报:
-0.68 EUR
平均利润:
6.59 EUR
平均损失:
-8.93 EUR
最大连续失误:
17 (-75.10 EUR)
最大连续亏损:
-319.51 EUR (7)
每月增长:
0.52%
年度预测:
6.26%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
727.10 EUR
最大值:
772.92 EUR (73.91%)
相对跌幅:
结余:
59.14% (772.92 EUR)
净值:
19.06% (344.88 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USTEC.c
|379
|DE40.c
|91
|XAUUSD
|87
|USOIL.c
|50
|US500.c
|39
|DJ30.c
|30
|GBPUSD
|2
|GBPCAD
|2
|AUDCAD
|2
|EURAUD
|1
|GBPAUD
|1
|AUDNZD
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USTEC.c
|-218
|DE40.c
|-149
|XAUUSD
|-301
|USOIL.c
|94
|US500.c
|-15
|DJ30.c
|45
|GBPUSD
|-13
|GBPCAD
|-6
|AUDCAD
|-2
|EURAUD
|11
|GBPAUD
|3
|AUDNZD
|15
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USTEC.c
|-71K
|DE40.c
|-75K
|XAUUSD
|-5.3K
|USOIL.c
|36K
|US500.c
|-6K
|DJ30.c
|8K
|GBPUSD
|-104
|GBPCAD
|-82
|AUDCAD
|-616
|EURAUD
|431
|GBPAUD
|558
|AUDNZD
|1.3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +79.97 EUR
最差交易: -95 EUR
最大连续赢利: 44
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +129.39 EUR
最大连续亏损: -75.10 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GBEbrokers-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Scalping
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
-49%
0
0
USD
USD
1.5K
EUR
EUR
31
0%
685
53%
16%
0.83
-0.68
EUR
EUR
59%
1:30