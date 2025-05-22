いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GBEbrokers-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live26 0.08 × 466 FXOpenUK-ECN Live Server 1.10 × 10 Pepperstone-Edge03 1.22 × 145 GBEbrokers-Live 1.69 × 1762 Alpari-Pro.ECN 2.00 × 4 AdmiralMarkets-Live2 6.70 × 220 FlowBank-Live 10.47 × 207 Swissquote-Live1 15.04 × 142 ログインしてください または 登録 リアルタイムでトレードを見るためにはまたは