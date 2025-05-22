- 成長
トレード:
699
利益トレード:
377 (53.93%)
損失トレード:
322 (46.07%)
ベストトレード:
79.97 EUR
最悪のトレード:
-95.34 EUR
総利益:
2 430.32 EUR (400 465 pips)
総損失:
-2 867.29 EUR (501 534 pips)
最大連続の勝ち:
44 (129.39 EUR)
最大連続利益:
129.39 EUR (44)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
15.74%
最大入金額:
187.67%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
51
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
-0.57
長いトレード:
479 (68.53%)
短いトレード:
220 (31.47%)
プロフィットファクター:
0.85
期待されたペイオフ:
-0.63 EUR
平均利益:
6.45 EUR
平均損失:
-8.90 EUR
最大連続の負け:
17 (-75.10 EUR)
最大連続損失:
-319.51 EUR (7)
月間成長:
2.57%
年間予想:
31.23%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
727.10 EUR
最大の:
772.92 EUR (73.91%)
比較ドローダウン:
残高による:
59.14% (772.92 EUR)
エクイティによる:
19.06% (344.88 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USTEC.c
|393
|DE40.c
|91
|XAUUSD
|87
|USOIL.c
|50
|US500.c
|39
|DJ30.c
|30
|GBPUSD
|2
|GBPCAD
|2
|AUDCAD
|2
|EURAUD
|1
|GBPAUD
|1
|AUDNZD
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USTEC.c
|-182
|DE40.c
|-149
|XAUUSD
|-301
|USOIL.c
|94
|US500.c
|-15
|DJ30.c
|45
|GBPUSD
|-13
|GBPCAD
|-6
|AUDCAD
|-2
|EURAUD
|11
|GBPAUD
|3
|AUDNZD
|15
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USTEC.c
|-60K
|DE40.c
|-75K
|XAUUSD
|-5.3K
|USOIL.c
|36K
|US500.c
|-6K
|DJ30.c
|8K
|GBPUSD
|-104
|GBPCAD
|-82
|AUDCAD
|-616
|EURAUD
|431
|GBPAUD
|558
|AUDNZD
|1.3K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +79.97 EUR
最悪のトレード: -95 EUR
最大連続の勝ち: 44
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +129.39 EUR
最大連続損失: -75.10 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GBEbrokers-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
ICMarketsSC-Live26
|0.08 × 466
FXOpenUK-ECN Live Server
|1.10 × 10
Pepperstone-Edge03
|1.22 × 145
GBEbrokers-Live
|1.69 × 1762
Alpari-Pro.ECN
|2.00 × 4
AdmiralMarkets-Live2
|6.70 × 220
FlowBank-Live
|10.47 × 207
Swissquote-Live1
|15.04 × 142
