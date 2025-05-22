シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / ZZQuaxiPu5t3l
Guido Florian Edi Denk

ZZQuaxiPu5t3l

Guido Florian Edi Denk
レビュー0件
32週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -48%
GBEbrokers-Live
1:30
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
699
利益トレード:
377 (53.93%)
損失トレード:
322 (46.07%)
ベストトレード:
79.97 EUR
最悪のトレード:
-95.34 EUR
総利益:
2 430.32 EUR (400 465 pips)
総損失:
-2 867.29 EUR (501 534 pips)
最大連続の勝ち:
44 (129.39 EUR)
最大連続利益:
129.39 EUR (44)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
15.74%
最大入金額:
187.67%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
51
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
-0.57
長いトレード:
479 (68.53%)
短いトレード:
220 (31.47%)
プロフィットファクター:
0.85
期待されたペイオフ:
-0.63 EUR
平均利益:
6.45 EUR
平均損失:
-8.90 EUR
最大連続の負け:
17 (-75.10 EUR)
最大連続損失:
-319.51 EUR (7)
月間成長:
2.57%
年間予想:
31.23%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
727.10 EUR
最大の:
772.92 EUR (73.91%)
比較ドローダウン:
残高による:
59.14% (772.92 EUR)
エクイティによる:
19.06% (344.88 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USTEC.c 393
DE40.c 91
XAUUSD 87
USOIL.c 50
US500.c 39
DJ30.c 30
GBPUSD 2
GBPCAD 2
AUDCAD 2
EURAUD 1
GBPAUD 1
AUDNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USTEC.c -182
DE40.c -149
XAUUSD -301
USOIL.c 94
US500.c -15
DJ30.c 45
GBPUSD -13
GBPCAD -6
AUDCAD -2
EURAUD 11
GBPAUD 3
AUDNZD 15
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USTEC.c -60K
DE40.c -75K
XAUUSD -5.3K
USOIL.c 36K
US500.c -6K
DJ30.c 8K
GBPUSD -104
GBPCAD -82
AUDCAD -616
EURAUD 431
GBPAUD 558
AUDNZD 1.3K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +79.97 EUR
最悪のトレード: -95 EUR
最大連続の勝ち: 44
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +129.39 EUR
最大連続損失: -75.10 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GBEbrokers-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live26
0.08 × 466
FXOpenUK-ECN Live Server
1.10 × 10
Pepperstone-Edge03
1.22 × 145
GBEbrokers-Live
1.69 × 1762
Alpari-Pro.ECN
2.00 × 4
AdmiralMarkets-Live2
6.70 × 220
FlowBank-Live
10.47 × 207
Swissquote-Live1
15.04 × 142
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Scalping
レビューなし
2025.12.16 17:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 16:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 22:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 20:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 13:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.10 07:16
No swaps are charged on the signal account
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.08 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.10.02 18:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.24 14:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 13:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 18:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
ZZQuaxiPu5t3l
50 USD/月
-48%
0
0
USD
1.6K
EUR
32
0%
699
53%
16%
0.84
-0.63
EUR
59%
1:30
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください