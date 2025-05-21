- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
70
Kârla kapanan işlemler:
39 (55.71%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (44.29%)
En iyi işlem:
78.60 USD
En kötü işlem:
-45.90 USD
Brüt kâr:
463.40 USD (3 276 pips)
Brüt zarar:
-571.58 USD (6 608 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (17.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
96.93 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
0.05%
Maks. mevduat yükü:
12.64%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
-0.67
Alış işlemleri:
38 (54.29%)
Satış işlemleri:
32 (45.71%)
Kâr faktörü:
0.81
Beklenen getiri:
-1.55 USD
Ortalama kâr:
11.88 USD
Ortalama zarar:
-18.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-77.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-89.46 USD (2)
Aylık büyüme:
-6.42%
Yıllık tahmin:
-77.95%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
108.18 USD
Maksimum:
160.61 USD (15.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.26% (160.61 USD)
Varlığa göre:
3.28% (30.30 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|70
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-108
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-3.3K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +78.60 USD
En kötü işlem: -46 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +17.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -77.55 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBS-Real-8
|0.00 × 4
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 9
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 26
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 45
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 31
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live2
|0.00 × 3
