SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TTS Kindness Agresif
Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

TTS Kindness Agresif

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0 inceleme
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -11%
FBS-Real-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
70
Kârla kapanan işlemler:
39 (55.71%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (44.29%)
En iyi işlem:
78.60 USD
En kötü işlem:
-45.90 USD
Brüt kâr:
463.40 USD (3 276 pips)
Brüt zarar:
-571.58 USD (6 608 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (17.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
96.93 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
0.05%
Maks. mevduat yükü:
12.64%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
-0.67
Alış işlemleri:
38 (54.29%)
Satış işlemleri:
32 (45.71%)
Kâr faktörü:
0.81
Beklenen getiri:
-1.55 USD
Ortalama kâr:
11.88 USD
Ortalama zarar:
-18.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-77.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-89.46 USD (2)
Aylık büyüme:
-6.42%
Yıllık tahmin:
-77.95%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
108.18 USD
Maksimum:
160.61 USD (15.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.26% (160.61 USD)
Varlığa göre:
3.28% (30.30 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 70
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -108
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -3.3K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +78.60 USD
En kötü işlem: -46 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +17.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -77.55 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real-8
0.00 × 4
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
XMTrading-Real 48
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Longhorn-Real2
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 9
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
FXCM-USDReal08
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 26
GlobalPrime-Live
0.00 × 45
Alpari-Standard3
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 31
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live2
0.00 × 3
69 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.05 04:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 15:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.94% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 08:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 16:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.18% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 14:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 16:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.21 06:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.21 05:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.15 14:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 13:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.26 14:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 14:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 16:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 10:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.05 09:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.04 14:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 00:19
High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.21 00:19
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.05.21 00:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.21 00:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TTS Kindness Agresif
Ayda 30 USD
-11%
0
0
USD
892
USD
19
100%
70
55%
0%
0.81
-1.55
USD
15%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.