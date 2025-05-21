SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / TTS Kindness Agresif
Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

TTS Kindness Agresif

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0 avis
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -11%
FBS-Real-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
70
Bénéfice trades:
39 (55.71%)
Perte trades:
31 (44.29%)
Meilleure transaction:
78.60 USD
Pire transaction:
-45.90 USD
Bénéfice brut:
463.40 USD (3 276 pips)
Perte brute:
-571.58 USD (6 608 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (17.68 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
96.93 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Activité de trading:
0.05%
Charge de dépôt maximale:
12.64%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
3 minutes
Facteur de récupération:
-0.67
Longs trades:
38 (54.29%)
Courts trades:
32 (45.71%)
Facteur de profit:
0.81
Rendement attendu:
-1.55 USD
Bénéfice moyen:
11.88 USD
Perte moyenne:
-18.44 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-77.55 USD)
Perte consécutive maximale:
-89.46 USD (2)
Croissance mensuelle:
-10.27%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
108.18 USD
Maximal:
160.61 USD (15.26%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.26% (160.61 USD)
Par fonds propres:
3.28% (30.30 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 70
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -108
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -3.3K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +78.60 USD
Pire transaction: -46 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +17.68 USD
Perte consécutive maximale: -77.55 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real-8
0.00 × 4
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
XMTrading-Real 48
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Longhorn-Real2
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 9
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
FXCM-USDReal08
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 26
GlobalPrime-Live
0.00 × 45
Alpari-Standard3
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 31
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live2
0.00 × 3
69 plus...
Aucun avis
2025.09.05 04:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 15:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.94% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 08:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 16:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.18% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 14:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 16:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.21 06:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.21 05:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.15 14:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 13:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.26 14:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 14:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 16:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 10:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.05 09:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.04 14:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 00:19
High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.21 00:19
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.05.21 00:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.21 00:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
