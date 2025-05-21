- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
257
盈利交易:
135 (52.52%)
亏损交易:
122 (47.47%)
最好交易:
127.15 USD
最差交易:
-107.02 USD
毛利:
2 599.92 USD (216 883 pips)
毛利亏损:
-2 280.32 USD (177 445 pips)
最大连续赢利:
15 (348.26 USD)
最大连续盈利:
506.44 USD (7)
夏普比率:
0.06
交易活动:
16.74%
最大入金加载:
12.64%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
7 小时
采收率:
0.44
长期交易:
213 (82.88%)
短期交易:
44 (17.12%)
利润因子:
1.14
预期回报:
1.24 USD
平均利润:
19.26 USD
平均损失:
-18.69 USD
最大连续失误:
14 (-452.79 USD)
最大连续亏损:
-452.79 USD (14)
每月增长:
26.07%
年度预测:
316.37%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
108.41 USD
最大值:
728.11 USD (43.65%)
相对跌幅:
结余:
43.65% (728.11 USD)
净值:
12.69% (211.78 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|257
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|320
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|39K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +127.15 USD
最差交易: -107 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +348.26 USD
最大连续亏损: -452.79 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FBS-Real-8
|0.00 × 4
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 9
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 26
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 45
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 31
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
32%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
35
100%
257
52%
17%
1.14
1.24
USD
USD
44%
1:500