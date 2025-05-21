СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / TTS CT Novry Simanjuntak Master 14
Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

TTS CT Novry Simanjuntak Master 14

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0 отзывов
Надежность
35 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 32%
FBS-Real-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
257
Прибыльных трейдов:
135 (52.52%)
Убыточных трейдов:
122 (47.47%)
Лучший трейд:
127.15 USD
Худший трейд:
-107.02 USD
Общая прибыль:
2 599.92 USD (216 883 pips)
Общий убыток:
-2 280.32 USD (177 445 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (348.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
506.44 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
16.74%
Макс. загрузка депозита:
12.64%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
0.44
Длинных трейдов:
213 (82.88%)
Коротких трейдов:
44 (17.12%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
1.24 USD
Средняя прибыль:
19.26 USD
Средний убыток:
-18.69 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-452.79 USD)
Макс. убыток в серии:
-452.79 USD (14)
Прирост в месяц:
26.07%
Годовой прогноз:
316.37%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
108.41 USD
Максимальная:
728.11 USD (43.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.65% (728.11 USD)
По эквити:
12.69% (211.78 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 257
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 320
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 39K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +127.15 USD
Худший трейд: -107 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +348.26 USD
Макс. убыток в серии: -452.79 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FBS-Real-8
0.00 × 4
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
XMTrading-Real 48
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 9
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
FXCM-USDReal08
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
Longhorn-Real2
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 26
GlobalPrime-Live
0.00 × 45
Alpari-Standard3
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
XMTrading-Real 31
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 1
еще 74...
Нет отзывов
2026.01.06 05:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.43% of days out of 232 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 08:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 01:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.28 23:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.45% of days out of 224 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 16:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.46% of days out of 217 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 01:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 14:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 212 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 17:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 11:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.48% of days out of 207 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 06:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 20:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 01:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 18:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 193 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 08:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 01:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 193 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 18:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 15:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 177 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 07:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TTS CT Novry Simanjuntak Master 14
30 USD в месяц
32%
0
0
USD
1.3K
USD
35
100%
257
52%
17%
1.14
1.24
USD
44%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.