- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
257
Прибыльных трейдов:
135 (52.52%)
Убыточных трейдов:
122 (47.47%)
Лучший трейд:
127.15 USD
Худший трейд:
-107.02 USD
Общая прибыль:
2 599.92 USD (216 883 pips)
Общий убыток:
-2 280.32 USD (177 445 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (348.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
506.44 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
16.74%
Макс. загрузка депозита:
12.64%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
0.44
Длинных трейдов:
213 (82.88%)
Коротких трейдов:
44 (17.12%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
1.24 USD
Средняя прибыль:
19.26 USD
Средний убыток:
-18.69 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-452.79 USD)
Макс. убыток в серии:
-452.79 USD (14)
Прирост в месяц:
26.07%
Годовой прогноз:
316.37%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
108.41 USD
Максимальная:
728.11 USD (43.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.65% (728.11 USD)
По эквити:
12.69% (211.78 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|257
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|320
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|39K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +127.15 USD
Худший трейд: -107 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +348.26 USD
Макс. убыток в серии: -452.79 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FBS-Real-8
|0.00 × 4
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 9
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 26
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 45
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 31
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
еще 74...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
32%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
35
100%
257
52%
17%
1.14
1.24
USD
USD
44%
1:500