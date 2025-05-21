- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
257
利益トレード:
135 (52.52%)
損失トレード:
122 (47.47%)
ベストトレード:
127.15 USD
最悪のトレード:
-107.02 USD
総利益:
2 599.92 USD (216 883 pips)
総損失:
-2 280.32 USD (177 445 pips)
最大連続の勝ち:
15 (348.26 USD)
最大連続利益:
506.44 USD (7)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
16.74%
最大入金額:
12.64%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
0.44
長いトレード:
213 (82.88%)
短いトレード:
44 (17.12%)
プロフィットファクター:
1.14
期待されたペイオフ:
1.24 USD
平均利益:
19.26 USD
平均損失:
-18.69 USD
最大連続の負け:
14 (-452.79 USD)
最大連続損失:
-452.79 USD (14)
月間成長:
26.07%
年間予想:
316.37%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
108.41 USD
最大の:
728.11 USD (43.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
43.65% (728.11 USD)
エクイティによる:
12.69% (211.78 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|257
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|320
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|39K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +127.15 USD
最悪のトレード: -107 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +348.26 USD
最大連続損失: -452.79 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FBS-Real-8
|0.00 × 4
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 9
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 26
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 45
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 31
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
