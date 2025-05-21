シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / TTS CT Novry Simanjuntak Master 14
Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

TTS CT Novry Simanjuntak Master 14

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
レビュー0件
信頼性
35週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 32%
FBS-Real-4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
257
利益トレード:
135 (52.52%)
損失トレード:
122 (47.47%)
ベストトレード:
127.15 USD
最悪のトレード:
-107.02 USD
総利益:
2 599.92 USD (216 883 pips)
総損失:
-2 280.32 USD (177 445 pips)
最大連続の勝ち:
15 (348.26 USD)
最大連続利益:
506.44 USD (7)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
16.74%
最大入金額:
12.64%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
0.44
長いトレード:
213 (82.88%)
短いトレード:
44 (17.12%)
プロフィットファクター:
1.14
期待されたペイオフ:
1.24 USD
平均利益:
19.26 USD
平均損失:
-18.69 USD
最大連続の負け:
14 (-452.79 USD)
最大連続損失:
-452.79 USD (14)
月間成長:
26.07%
年間予想:
316.37%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
108.41 USD
最大の:
728.11 USD (43.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
43.65% (728.11 USD)
エクイティによる:
12.69% (211.78 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 257
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 320
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 39K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +127.15 USD
最悪のトレード: -107 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +348.26 USD
最大連続損失: -452.79 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FBS-Real-8
0.00 × 4
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
XMTrading-Real 48
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 9
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
FXCM-USDReal08
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
Longhorn-Real2
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 26
GlobalPrime-Live
0.00 × 45
Alpari-Standard3
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
XMTrading-Real 31
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 1
74 より多く...
レビューなし
2026.01.06 05:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.43% of days out of 232 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 08:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 01:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.28 23:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.45% of days out of 224 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 16:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.46% of days out of 217 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 01:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 14:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 212 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 17:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 11:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.48% of days out of 207 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 06:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 20:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 01:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 18:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 193 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 08:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 01:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 193 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 18:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 15:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 177 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 07:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
