- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
257
Negociações com lucro:
135 (52.52%)
Negociações com perda:
122 (47.47%)
Melhor negociação:
127.15 USD
Pior negociação:
-107.02 USD
Lucro bruto:
2 599.92 USD (216 883 pips)
Perda bruta:
-2 280.32 USD (177 445 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (348.26 USD)
Máximo lucro consecutivo:
506.44 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
16.74%
Depósito máximo carregado:
12.64%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
0.44
Negociações longas:
213 (82.88%)
Negociações curtas:
44 (17.12%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
1.24 USD
Lucro médio:
19.26 USD
Perda média:
-18.69 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-452.79 USD)
Máxima perda consecutiva:
-452.79 USD (14)
Crescimento mensal:
26.07%
Previsão anual:
316.37%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
108.41 USD
Máximo:
728.11 USD (43.65%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
43.65% (728.11 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.69% (211.78 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|257
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|320
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|39K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +127.15 USD
Pior negociação: -107 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +348.26 USD
Máxima perda consecutiva: -452.79 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FBS-Real-8
|0.00 × 4
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 9
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 26
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 45
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 31
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
74 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
32%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
35
100%
257
52%
17%
1.14
1.24
USD
USD
44%
1:500