Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

TTS CT Novry Simanjuntak Master 14

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0 comentários
Confiabilidade
35 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 32%
FBS-Real-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
257
Negociações com lucro:
135 (52.52%)
Negociações com perda:
122 (47.47%)
Melhor negociação:
127.15 USD
Pior negociação:
-107.02 USD
Lucro bruto:
2 599.92 USD (216 883 pips)
Perda bruta:
-2 280.32 USD (177 445 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (348.26 USD)
Máximo lucro consecutivo:
506.44 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
16.74%
Depósito máximo carregado:
12.64%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
0.44
Negociações longas:
213 (82.88%)
Negociações curtas:
44 (17.12%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
1.24 USD
Lucro médio:
19.26 USD
Perda média:
-18.69 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-452.79 USD)
Máxima perda consecutiva:
-452.79 USD (14)
Crescimento mensal:
26.07%
Previsão anual:
316.37%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
108.41 USD
Máximo:
728.11 USD (43.65%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
43.65% (728.11 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.69% (211.78 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 257
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 320
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 39K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +127.15 USD
Pior negociação: -107 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +348.26 USD
Máxima perda consecutiva: -452.79 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FBS-Real-8
0.00 × 4
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
XMTrading-Real 48
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 9
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
FXCM-USDReal08
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
Longhorn-Real2
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 26
GlobalPrime-Live
0.00 × 45
Alpari-Standard3
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
XMTrading-Real 31
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 1
74 mais ...
Sem comentários
2026.01.06 05:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.43% of days out of 232 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 08:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 01:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.28 23:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.45% of days out of 224 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 16:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.46% of days out of 217 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 01:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 14:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 212 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 17:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 11:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.48% of days out of 207 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 06:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 20:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 01:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 18:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 193 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 08:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 01:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 193 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 18:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 15:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 177 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 07:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
