Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

TTS CT Novry Simanjuntak Master 14

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
35 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 32%
FBS-Real-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
257
Gewinntrades:
135 (52.52%)
Verlusttrades:
122 (47.47%)
Bester Trade:
127.15 USD
Schlechtester Trade:
-107.02 USD
Bruttoprofit:
2 599.92 USD (216 883 pips)
Bruttoverlust:
-2 280.32 USD (177 445 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (348.26 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
506.44 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
16.74%
Max deposit load:
12.64%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
0.44
Long-Positionen:
213 (82.88%)
Short-Positionen:
44 (17.12%)
Profit-Faktor:
1.14
Mathematische Gewinnerwartung:
1.24 USD
Durchschnittlicher Profit:
19.26 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-18.69 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-452.79 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-452.79 USD (14)
Wachstum pro Monat :
26.07%
Jahresprognose:
316.37%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
108.41 USD
Maximaler:
728.11 USD (43.65%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
43.65% (728.11 USD)
Kapital:
12.69% (211.78 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 257
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 320
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 39K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +127.15 USD
Schlechtester Trade: -107 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +348.26 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -452.79 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FBS-Real-8
0.00 × 4
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
XMTrading-Real 48
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 9
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
FXCM-USDReal08
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
Longhorn-Real2
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 26
GlobalPrime-Live
0.00 × 45
Alpari-Standard3
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
XMTrading-Real 31
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 1
noch 74 ...
Keine Bewertungen
2026.01.06 05:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.43% of days out of 232 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 08:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 01:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.28 23:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.45% of days out of 224 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 16:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.46% of days out of 217 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 01:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 14:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 212 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 17:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 11:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.48% of days out of 207 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 06:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 20:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 01:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 18:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 193 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 08:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 01:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 193 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 18:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 15:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 177 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 07:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
