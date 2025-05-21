- 자본
- 축소
트레이드:
261
이익 거래:
137 (52.49%)
손실 거래:
124 (47.51%)
최고의 거래:
127.15 USD
최악의 거래:
-107.02 USD
총 수익:
2 600.48 USD (216 939 pips)
총 손실:
-2 347.35 USD (184 148 pips)
연속 최대 이익:
15 (348.26 USD)
연속 최대 이익:
506.44 USD (7)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
16.74%
최대 입금량:
12.64%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
0.35
롱(주식매수):
217 (83.14%)
숏(주식차입매도):
44 (16.86%)
수익 요인:
1.11
기대수익:
0.97 USD
평균 이익:
18.98 USD
평균 손실:
-18.93 USD
연속 최대 손실:
14 (-452.79 USD)
연속 최대 손실:
-452.79 USD (14)
월별 성장률:
24.20%
연간 예측:
293.63%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
108.41 USD
최대한의:
728.11 USD (43.65%)
상대적 삭감:
잔고별:
43.65% (728.11 USD)
자본금별:
12.69% (211.78 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|261
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|253
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|33K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +127.15 USD
최악의 거래: -107 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +348.26 USD
연속 최대 손실: -452.79 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FBS-Real-8
|0.00 × 4
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 9
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 26
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 45
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 31
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
25%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
35
100%
261
52%
17%
1.10
0.97
USD
USD
44%
1:500