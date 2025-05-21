SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / TTS CT Novry Simanjuntak Master 14
Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

TTS CT Novry Simanjuntak Master 14

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0 comentarios
Fiabilidad
35 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 25%
FBS-Real-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
261
Transacciones Rentables:
137 (52.49%)
Transacciones Irrentables:
124 (47.51%)
Mejor transacción:
127.15 USD
Peor transacción:
-107.02 USD
Beneficio Bruto:
2 600.48 USD (216 939 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 347.35 USD (184 148 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (348.26 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
506.44 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
16.74%
Carga máxima del depósito:
12.64%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
0.35
Transacciones Largas:
217 (83.14%)
Transacciones Cortas:
44 (16.86%)
Factor de Beneficio:
1.11
Beneficio Esperado:
0.97 USD
Beneficio medio:
18.98 USD
Pérdidas medias:
-18.93 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-452.79 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-452.79 USD (14)
Crecimiento al mes:
24.20%
Pronóstico anual:
293.63%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
108.41 USD
Máxima:
728.11 USD (43.65%)
Reducción relativa:
De balance:
43.65% (728.11 USD)
De fondos:
12.69% (211.78 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 261
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 253
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 33K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +127.15 USD
Peor transacción: -107 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +348.26 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -452.79 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FBS-Real-8
0.00 × 4
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
XMTrading-Real 48
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 9
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
FXCM-USDReal08
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
Longhorn-Real2
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 26
GlobalPrime-Live
0.00 × 45
Alpari-Standard3
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
XMTrading-Real 31
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 1
otros 74...
No hay comentarios
2026.01.06 05:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.43% of days out of 232 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 08:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 01:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.28 23:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.45% of days out of 224 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 16:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.46% of days out of 217 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 01:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 14:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 212 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 17:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 11:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.48% of days out of 207 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 06:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 20:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 01:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 18:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 193 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 08:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 01:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 193 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 18:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 15:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 177 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 07:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
