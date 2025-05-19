SinyallerBölümler
Suming Guo

Sargoldnas

Suming Guo
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 303%
Axi-US888-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
464
Kârla kapanan işlemler:
175 (37.71%)
Zararla kapanan işlemler:
289 (62.28%)
En iyi işlem:
86.93 USD
En kötü işlem:
-52.63 USD
Brüt kâr:
3 226.17 USD (1 629 459 pips)
Brüt zarar:
-2 923.13 USD (1 771 284 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (60.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
126.96 USD (3)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
79.24%
Maks. mevduat yükü:
34.80%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
0.87
Alış işlemleri:
464 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.65 USD
Ortalama kâr:
18.44 USD
Ortalama zarar:
-10.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-102.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-104.51 USD (6)
Aylık büyüme:
41.08%
Yıllık tahmin:
498.46%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
346.75 USD (73.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
73.06% (346.75 USD)
Varlığa göre:
11.27% (25.26 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 214
NAS100.fs 206
ETHUSD 43
USTECH 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 119
NAS100.fs 254
ETHUSD -79
USTECH 9
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 16K
NAS100.fs 127K
ETHUSD -282K
USTECH 915
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +86.93 USD
En kötü işlem: -53 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +60.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -102.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US888-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Axi-US06-Live
0.00 × 17
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live26
0.23 × 31
Pepperstone-Edge12
0.33 × 33
VantageInternational-Live 7
4.00 × 21
İnceleme yok
2025.09.28 07:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 23:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 16:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.13 02:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 13:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 07:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 23:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 08:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 03:41
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.11% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 01:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.09 03:42
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 20:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.03 03:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 02:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.02 00:32
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 16:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 15:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 14:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.29 22:35
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 08:26
Share of days for 80% of growth is too low
