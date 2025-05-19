- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
464
Kârla kapanan işlemler:
175 (37.71%)
Zararla kapanan işlemler:
289 (62.28%)
En iyi işlem:
86.93 USD
En kötü işlem:
-52.63 USD
Brüt kâr:
3 226.17 USD (1 629 459 pips)
Brüt zarar:
-2 923.13 USD (1 771 284 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (60.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
126.96 USD (3)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
79.24%
Maks. mevduat yükü:
34.80%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
0.87
Alış işlemleri:
464 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.65 USD
Ortalama kâr:
18.44 USD
Ortalama zarar:
-10.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-102.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-104.51 USD (6)
Aylık büyüme:
41.08%
Yıllık tahmin:
498.46%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
346.75 USD (73.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
73.06% (346.75 USD)
Varlığa göre:
11.27% (25.26 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|214
|NAS100.fs
|206
|ETHUSD
|43
|USTECH
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|119
|NAS100.fs
|254
|ETHUSD
|-79
|USTECH
|9
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|16K
|NAS100.fs
|127K
|ETHUSD
|-282K
|USTECH
|915
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +86.93 USD
En kötü işlem: -53 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +60.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -102.60 USD
