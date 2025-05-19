- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
464
Profit Trade:
175 (37.71%)
Loss Trade:
289 (62.28%)
Best Trade:
86.93 USD
Worst Trade:
-52.63 USD
Profitto lordo:
3 226.17 USD (1 629 459 pips)
Perdita lorda:
-2 923.13 USD (1 771 284 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (60.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
126.96 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
79.24%
Massimo carico di deposito:
34.80%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
0.87
Long Trade:
464 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.65 USD
Profitto medio:
18.44 USD
Perdita media:
-10.11 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-102.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-104.51 USD (6)
Crescita mensile:
41.08%
Previsione annuale:
498.46%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
346.75 USD (73.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
73.06% (346.75 USD)
Per equità:
11.27% (25.26 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|214
|NAS100.fs
|206
|ETHUSD
|43
|USTECH
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|119
|NAS100.fs
|254
|ETHUSD
|-79
|USTECH
|9
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|16K
|NAS100.fs
|127K
|ETHUSD
|-282K
|USTECH
|915
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +86.93 USD
Worst Trade: -53 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +60.90 USD
Massima perdita consecutiva: -102.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US888-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 17
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live26
|0.23 × 31
|
Pepperstone-Edge12
|0.33 × 33
|
VantageInternational-Live 7
|4.00 × 21
Non ci sono recensioni
