Suming Guo

Sargoldnas

Suming Guo
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 303%
Axi-US888-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
464
Profit Trade:
175 (37.71%)
Loss Trade:
289 (62.28%)
Best Trade:
86.93 USD
Worst Trade:
-52.63 USD
Profitto lordo:
3 226.17 USD (1 629 459 pips)
Perdita lorda:
-2 923.13 USD (1 771 284 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (60.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
126.96 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
79.24%
Massimo carico di deposito:
34.80%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
0.87
Long Trade:
464 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.65 USD
Profitto medio:
18.44 USD
Perdita media:
-10.11 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-102.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-104.51 USD (6)
Crescita mensile:
41.08%
Previsione annuale:
498.46%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
346.75 USD (73.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
73.06% (346.75 USD)
Per equità:
11.27% (25.26 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 214
NAS100.fs 206
ETHUSD 43
USTECH 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 119
NAS100.fs 254
ETHUSD -79
USTECH 9
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 16K
NAS100.fs 127K
ETHUSD -282K
USTECH 915
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +86.93 USD
Worst Trade: -53 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +60.90 USD
Massima perdita consecutiva: -102.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US888-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Axi-US06-Live
0.00 × 17
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live26
0.23 × 31
Pepperstone-Edge12
0.33 × 33
VantageInternational-Live 7
4.00 × 21
Non ci sono recensioni
2025.09.28 07:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 23:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 16:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.13 02:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 13:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 07:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 23:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 08:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 03:41
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.11% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 01:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.09 03:42
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 20:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.03 03:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 02:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.02 00:32
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 16:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 15:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 14:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.29 22:35
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 08:26
Share of days for 80% of growth is too low
