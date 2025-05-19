SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Sargoldnas
Suming Guo

Sargoldnas

Suming Guo
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 303%
Axi-US888-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
464
Bénéfice trades:
175 (37.71%)
Perte trades:
289 (62.28%)
Meilleure transaction:
86.93 USD
Pire transaction:
-52.63 USD
Bénéfice brut:
3 226.17 USD (1 629 459 pips)
Perte brute:
-2 923.13 USD (1 771 284 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (60.90 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
126.96 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
79.24%
Charge de dépôt maximale:
34.80%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
0.87
Longs trades:
464 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
1.10
Rendement attendu:
0.65 USD
Bénéfice moyen:
18.44 USD
Perte moyenne:
-10.11 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-102.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-104.51 USD (6)
Croissance mensuelle:
41.08%
Prévision annuelle:
498.46%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
346.75 USD (73.06%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
73.06% (346.75 USD)
Par fonds propres:
11.27% (25.26 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 214
NAS100.fs 206
ETHUSD 43
USTECH 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 119
NAS100.fs 254
ETHUSD -79
USTECH 9
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 16K
NAS100.fs 127K
ETHUSD -282K
USTECH 915
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +86.93 USD
Pire transaction: -53 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +60.90 USD
Perte consécutive maximale: -102.60 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US888-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Axi-US06-Live
0.00 × 17
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live26
0.23 × 31
Pepperstone-Edge12
0.33 × 33
VantageInternational-Live 7
4.00 × 21
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.28 07:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 23:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 16:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.13 02:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 13:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 07:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 23:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 08:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 03:41
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.11% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 01:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.09 03:42
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 20:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.03 03:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 02:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.02 00:32
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 16:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 15:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 14:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.29 22:35
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 08:26
Share of days for 80% of growth is too low
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Sargoldnas
30 USD par mois
303%
0
0
USD
403
USD
22
98%
464
37%
79%
1.10
0.65
USD
73%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.