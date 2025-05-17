- Büyüme
İşlemler:
374
Kârla kapanan işlemler:
153 (40.90%)
Zararla kapanan işlemler:
221 (59.09%)
En iyi işlem:
62.50 USD
En kötü işlem:
-23.54 USD
Brüt kâr:
503.90 USD (32 167 pips)
Brüt zarar:
-621.59 USD (30 891 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (10.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
62.50 USD (1)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
40.43%
Maks. mevduat yükü:
113.74%
En son işlem:
33 dakika önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.40
Alış işlemleri:
188 (50.27%)
Satış işlemleri:
186 (49.73%)
Kâr faktörü:
0.81
Beklenen getiri:
-0.31 USD
Ortalama kâr:
3.29 USD
Ortalama zarar:
-2.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-117.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-117.98 USD (12)
Aylık büyüme:
67.43%
Yıllık tahmin:
818.19%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
185.82 USD
Maksimum:
297.08 USD (95.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
95.44% (297.08 USD)
Varlığa göre:
35.54% (7.04 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|240
|AUDJPY
|109
|GBPJPY
|25
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|-70
|AUDJPY
|49
|GBPJPY
|-97
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|3K
|AUDJPY
|1.2K
|GBPJPY
|-2.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +62.50 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +10.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -117.98 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live18
|0.72 × 60
|
ICMarketsSC-Live04
|0.72 × 25
|
ICMarketsSC-Live19
|0.90 × 10
|
ICMarketsSC-Live23
|0.95 × 183
|
ICMarketsSC-Live25
|0.97 × 29
|
Darwinex-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|2.00 × 2
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|2.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live26
|2.50 × 8
|
Pepperstone-Demo01
|2.64 × 203
|
ICMarketsSC-Live31
|3.09 × 11
|
XMGlobal-Real 38
|3.50 × 2
|
AdmiralMarkets-Live3
|4.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live10
|4.00 × 1
|
XMGlobal-Real 46
|4.54 × 57
|
ZeroMarkets-Live-1
|4.94 × 110
Kopyalanamaz. Sadece takip amaçlı. Sorularınız için mesaj gönderin. Çarpan kullanılması önerilmez, varsayılan lot büyüklüğü ile Ana hesapta işlem yapın. EA algoritması çarpanlarla uyumlu değildir. Sabit bir abonelikle kopyalamak karlı olmayacaktır çünkü getiriler oldukça düşük, bu nedenle ücretler aboneliği caydırmak için yüksek tutulmuştur.
Beni kopyalamanız gerekiyorsa, bunun yerine şu bağlantıyı kullanın:
100$ (Yüksek Risk); 250$ (Normal); 500$ (Son Derece Muhafazakar) için 0,01 - Performans ücreti %5'tir. Ben şahsen 100$ kullanarak işlem yapıyorum.
Gelecekte, fonlar arttıkça daha yüksek ve daha iyi işlem planları sunulacaktır.
