Kopyalanamaz. Sadece takip amaçlı. Sorularınız için mesaj gönderin. Çarpan kullanılması önerilmez, varsayılan lot büyüklüğü ile Ana hesapta işlem yapın. EA algoritması çarpanlarla uyumlu değildir. Sabit bir abonelikle kopyalamak karlı olmayacaktır çünkü getiriler oldukça düşük, bu nedenle ücretler aboneliği caydırmak için yüksek tutulmuştur.





Beni kopyalamanız gerekiyorsa, bunun yerine şu bağlantıyı kullanın:





100$ (Yüksek Risk); 250$ (Normal); 500$ (Son Derece Muhafazakar) için 0,01 - Performans ücreti %5'tir. Ben şahsen 100$ kullanarak işlem yapıyorum.









Gelecekte, fonlar arttıkça daha yüksek ve daha iyi işlem planları sunulacaktır.