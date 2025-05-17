SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / JTCarcil Best Losers Win
Tamunoiyowunate Jenewari

JTCarcil Best Losers Win

Tamunoiyowunate Jenewari
0 inceleme
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -59%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
374
Kârla kapanan işlemler:
153 (40.90%)
Zararla kapanan işlemler:
221 (59.09%)
En iyi işlem:
62.50 USD
En kötü işlem:
-23.54 USD
Brüt kâr:
503.90 USD (32 167 pips)
Brüt zarar:
-621.59 USD (30 891 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (10.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
62.50 USD (1)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
40.43%
Maks. mevduat yükü:
113.74%
En son işlem:
33 dakika önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.40
Alış işlemleri:
188 (50.27%)
Satış işlemleri:
186 (49.73%)
Kâr faktörü:
0.81
Beklenen getiri:
-0.31 USD
Ortalama kâr:
3.29 USD
Ortalama zarar:
-2.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-117.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-117.98 USD (12)
Aylık büyüme:
67.43%
Yıllık tahmin:
818.19%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
185.82 USD
Maksimum:
297.08 USD (95.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
95.44% (297.08 USD)
Varlığa göre:
35.54% (7.04 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 240
AUDJPY 109
GBPJPY 25
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -70
AUDJPY 49
GBPJPY -97
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 3K
AUDJPY 1.2K
GBPJPY -2.6K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +62.50 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +10.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -117.98 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live18
0.72 × 60
ICMarketsSC-Live04
0.72 × 25
ICMarketsSC-Live19
0.90 × 10
ICMarketsSC-Live23
0.95 × 183
ICMarketsSC-Live25
0.97 × 29
Darwinex-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live11
2.00 × 2
Tickmill-Live08
2.00 × 1
VantageInternational-Live 14
2.33 × 3
ICMarketsSC-Live26
2.50 × 8
Pepperstone-Demo01
2.64 × 203
ICMarketsSC-Live31
3.09 × 11
XMGlobal-Real 38
3.50 × 2
AdmiralMarkets-Live3
4.00 × 21
ICMarketsSC-Live10
4.00 × 1
XMGlobal-Real 46
4.54 × 57
ZeroMarkets-Live-1
4.94 × 110
12 daha fazla...
Kopyalanamaz. Sadece takip amaçlı. Sorularınız için mesaj gönderin. Çarpan kullanılması önerilmez, varsayılan lot büyüklüğü ile Ana hesapta işlem yapın. EA algoritması çarpanlarla uyumlu değildir. Sabit bir abonelikle kopyalamak karlı olmayacaktır çünkü getiriler oldukça düşük, bu nedenle ücretler aboneliği caydırmak için yüksek tutulmuştur.

Beni kopyalamanız gerekiyorsa, bunun yerine şu bağlantıyı kullanın:

100$ (Yüksek Risk); 250$ (Normal); 500$ (Son Derece Muhafazakar) için 0,01 - Performans ücreti %5'tir. Ben şahsen 100$ kullanarak işlem yapıyorum.


Gelecekte, fonlar arttıkça daha yüksek ve daha iyi işlem planları sunulacaktır.
İnceleme yok
2025.10.05 23:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 05:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 08:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 21:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 09:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 19:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.30 07:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 05:24
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.85% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 09:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.20 10:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.17 23:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.17 23:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
